上北農産加工(青森県十和田市)の「源たれ」、ご存知でしょうか? 東北出身の我が家では昔から愛用しているのですが、たまには違うタイプにしようかな?と思っても、今使っているものとの違いがよく分からないので、なかなか買えないんですよね。

でも、これからは大丈夫!

源たれの違いまる〇分かり表!

バズっているので

ふたたび更新しました('◇')ゞ

ぜひご活用くださいね!

(@gentare_oishiより引用)

源たれって、こんなに種類があるんですね。5種類くらいは見たことがあったのですが、全部で12種類。それぞれの特徴や違いがまとめられていて、とっても分かりやすい!。

改めて見てみると、生姜や玉ねぎが入っていないものもあるんですね。てっきり、全部に入っているものと思っていました。また、粘度の有無があることにもびっくり。言われてみれば、我が家の「スタミナ源たれ」はサラッとしていて、「スタミナ源塩焼のたれ」はとろっとしています。

味の特徴に加えて、甘さと辛さが5段階で表示されているので、好みのバランスを選ぶことができますし、アレルゲン表示があるのも嬉しいポイント。

このポストに、多くの愛用者が反応。

「こんなに種類が…知らなかった! 全部試してみたい」

「青森離れて20年経つけど、むっちゃ種類増えとるやないか(ﾟдﾟ)!」

「1番右の甘口がいちばん甘いと思い込んでたけど違ったのか…!!」

「添加物不使用のやつ作って欲しいな〜と思ってたら、Greenってやつがあるんだね!初めて知った!」

「ニンニク入って無い焼肉のタレ有る事を初めて知ったや!♪」

「えぐい(泣泣泣泣)生姜有無項目ありがとう!!!!!!!! 生姜がほんと~~に無理なので、源たれは塩一択です、絶対塩塩塩」

「オリジナル(と言うのか?)は生姜苦手な私には少しキツかったので機会があればゴールドシリーズを試してみたい」

みなさんは、どのたれがお好みでしょうか? 近くに売っていない!という方は、ネット販売もチェックしてみては? 複数の源たれがセットになった「おためし小瓶セット」「おためしスタートセット」等もラインアップされていますので、気になる方はチェックしてみてくださいね。