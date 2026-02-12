PayPayとVisa Inc.は2月12日、決済事業を中心とした戦略的なパートナーシップ契約を締結したと発表した。

両社はそれぞれの強みをかけ合わせ、新たなキャッシュレス体験の創出に向けた協業の検討を開始する。PayPayは、日本市場におけるイノベーションを牽引するとともに、Visaの支援を受けながら、国際的な展開と新たなソリューションの開発に向けて緊密に連携していく。

PayPayのグローバル展開、米国市場への進出

グローバル展開の第1弾として、米国においてNFC(タッチ決済)とQRコード決済の双方に対応したデジタルウォレット展開の可能性に向けた検討を開始する。本事業は、PayPayが主導して設立する新会社を通じて検討を進める予定であり、必要な事業ライセンスの取得および関係当局の承認に従うこととなる。

両社は本パートナーシップのもと、投資、テクノロジー、人材といった資本を拠出する他、VisaはVisa Managed Servicesをはじめとする各種プログラムを通じたコンサルティングサービスおよび専門知見の提供により、追加的な支援を行う予定だ。

米国市場への展開に向けた初期ステップとして、PayPayは、カリフォルニア州などの一部地域を視野に入れ、QRコード決済加盟店のネットワーク構築および拡大を行うアプローチを検討していく。具体的なサービス内容や提供開始時期については、決定次第、発表される。

日本国内事業における連携強化

日本国内では、現在の「PayPay」のユーザー体験をさらに進化させ、カード決済とQRコード決済を横断した、新しい決済体験の実現を目指す。

1.決済体験の進化

Visaが提供する技術を活用し、「PayPay残高」、「PayPayカード」、「PayPay銀行」の機能を1つのVisaクレデンシャルに集約して利用できるサービスの提供が予定されている。ユーザーは、利用シーンやニーズに応じて、アプリ上で複数の支払い手段から選択し、一元的に管理することが可能になる。

2.PayPay加盟店へのVisa決済の受け入れ拡大

これまでQRコード決済を中心に利用してきたPayPay加盟店においても、両社は連携し、カード決済の提供を拡大する。これにより、幅広い決済方法に対応できる環境を整備し、PayPay加盟店における決済の選択肢拡充と利便性向上を図る。

これまで、中小規模の加盟店向けに「PayCAS」の展開などを通じてクレジットカード決済を含む多様な支払い手段の導入、推進に取り組んできたが、今回のパートナーシップにより、PayPay加盟店へのさらなる付加価値の提供や利便性の向上に向け取り組んでいく。

3.クロスボーダー決済領域の強化

両社の日本および海外でのネットワークを活用し、クロスボーダーでの決済体験の向上を目指す。日本国内では、訪日外国人が自身の使い慣れた支払い手段でPayPay加盟店においてスムーズに支払いを行える環境の整備を進めていく。また、海外においては、PayPayユーザーが渡航先でも安心して決済できるよう、利用可能な店舗や支払い方法の拡充など、海外渡航者向けの取り組みの検討を開始する。