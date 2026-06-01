三菱UFJフィナンシャル・グループは6月1日、ライフステージ総合金融サービス「エムット」において、グループ各社との連携を通じ、サービスのさらなる拡充を実施すると発表した。

「三菱UFJカード」の優遇サービス対象店を拡大

三菱UFJニコスが発行する「三菱UFJカード」において、最大20%のポイントが貯まる優遇サービスの対象店を新たに8ブランド追加し、対象店は計37ブランドへと拡大する。

新たな対象店には、ライフスタイルの「アカチャンホンポ」「カーブス」、カフェの「上島珈琲店」「UCC Café Plaza」「カフェ・ド・クリエ」「スターバックス」、スーパーの「フードストアあおき」「フィール」が追加される。

新たな対象店

「いつものお買い物でもっと貯めやすく」をコンセプトに掲げ、コンビニ、飲食店、スーパー、ライフスタイル等の対象店(サービス名「対象店の利用が7%還元」)での利用分に対して、ポイント還元率がポイントアップ条件達成状況に応じて段階的にアップするなど、カード会員にとってポイントが貯めやすいプログラムとなっている。

本プログラムは、同カードの利用1,000円ごとに1ポイント貯まる基本ポイント(0.5%相当還元)に、対象店の利用分に対して貯まるスペシャルポイント(6.5%相当還元)とポイントアップ条件の達成状況に応じて貯まるスペシャルポイント(最大13%相当還元)が上乗せされる仕組みになっている。

優遇サービスの新たな対象カード

優遇サービスの対象カードとして、従来は含めていなかった以下のカードを新たに追加する。

カード券面の左下にLCと表記がある場合でも、提携カード等からの切替え分は対象外となる。

クレカ積立サービスにおけるポイント還元率の向上

クレカ積立において、ポイント付与対象となるカード券種を新たに追加するとともに、三菱UFJ eスマート証券のクレカ積立では、所定の条件に応じてポイント還元率を引き上げる。

今回の改定により、三菱UFJカードは0.55%、三菱UFJカード ゴールドは最大2.0%、三菱UFJカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードは最大7.0%など、カード券種に応じて業界最高水準のポイント還元率を提供する。また、各クレジットカード券種の通常還元率も引き上げ、より魅力的な還元率へと改定する。

ポイント付与対象カード券種の追加においては、ポイントアッププログラム同様、三菱UFJカード(シルバー券面/カード券面左下にLC表記)を追加する。

あわせて、三菱UFJ eスマート証券では、投資信託の保有残高に応じてPontaポイントを還元する「資産形成プログラム」においても、新たにプレミアム銘柄を設定し、還元率を最大年率0.40%へ引き上げる。

さらに、国内株式の取引手数料無料化や、業界でも高水準のポイント還元制度を通じて、投資初心者でも"始めやすく"、中長期の資産形成において"続けやすい"環境の整備を進めていく。

「三菱UFJカード」新規入会キャンペーン

サービス拡充を記念し、最大35,000円相当の特典がもらえる新規入会キャンペーンを実施している。期間中に所定の条件を満たすと、グローバルポイントが進呈される。