NTTドコモとゆうちょ銀行は4月1日、ドコモのクレジットカード「dカード GOLD U ゆうちょ銀行デザイン」の取扱いを、全国のゆうちょ銀行直営店、郵便局の貯金窓口およびゆうちょ銀行Webサイトで開始する。

dカード GOLD U ゆうちょ銀行デザイン

両社は、顧客への新たな価値提供やサービスの創出をめざし、双方の経営資源を活かした新たな取り組みを検討してきた。まずは2026年4月から、dカード GOLD U ゆうちょ銀行デザインの取扱いを開始する。

同カードは、「dカード GOLD U」の豊富なdポイント特典や付帯サービスに加え、入会者が特典として現金3,000円を受け取ることができる、おトクなゴールドカードとなっている。

国際ブランドはVisa、Mastercardから選択可能で、年会費は3,300円。ただし、満22歳以下である場合や、入会月から翌年の入会月前月末時点までの利用金額が年間30万円以上の場合、または入会月前月末時点で「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」「ドコモ ポイ活20」「eximo」「eximo ポイ活」「ahamo」を契約し、登録した携帯電話番号の利用料金の支払い方法に同カードを設定した場合のいずれかの条件を満たすことで、年会費が実質無料となる。なお、3つ目の条件は、入会翌年(2年目)の年会費確定時点のみ適用される。

申込資格は、入会申込日時点で満18歳以上(高校生除く)29歳以下であること、個人名義であること、本人名義の「ゆうちょ銀行口座」を支払い口座として設定すること、その他、ドコモが定める条件を満たすこと、となっている。なお入会には審査があり、希望に添えない場合がある。

限定特典以外の特典や条件は、dカード GOLD Uに準ずる。年会費実質無料の条件など詳細は、dカードのサイトで確認できる。