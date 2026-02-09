ビザ・ワールドワイド・ジャパンは2月10日から、スマートフォンでのVisaのタッチ決済利用でキャッシュバックが受けられる「スマホで!タッチでVisa割キャンペーン!」を全国で実施する。

「Visa割」参加で最大500円還元

本キャンペーンは、「タッチ決済全国キャッシュレス推進プロジェクト」の第1弾として、全国の消費者と事業者に、よりシームレスで安全・便利なキャッシュレス決済体験を提供することを目的としている。

キャンペーン期間中にスマートフォンでVisa割に登録のVisaカードを使ってVisaのタッチ決済を利用すると、1回1,000円以上(税込)利用のたびに、最大500円キャッシュバックするVisa割チャンスに参加できる。当選内容は、1等500円が当選確率10%、2等150円が当選確率30%、3等100円が当選確率60%となっている。

対象店舗は、スマートフォンでVisaのタッチ決済を行える全国の加盟店。キャンペーンへの参加には、事前にVisa割にメールアドレスとカード番号の登録が必要となる。抽選に参加できるのは、1つのVisaカードに対して100回まで。実施期間は2026年2月10日～4月30日までとなる(早期終了の可能性がある)。

普及率約6割から次の成長フェーズへ

同社は、「大阪エリア振興プロジェクト」として、スーパーや飲食店、交通機関など、日常生活に密着した加盟店でのタッチ決済利用キャンペーンに取り組んだ。その結果、大阪でのタッチ決済対応アクティブVisaカードの枚数は100%超増加し、全国平均の60%増を大きくリードするなど、消費者の利用が急速に拡大し、タッチ決済の定着と地域経済への波及効果が見られた。同社はこうした大阪での実績と知見を活かし、タッチ決済全国キャッシュレス推進プロジェクトとして全国へ展開し、さらなるキャッシュレスの推進に取り組む考えだ。