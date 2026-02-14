フジテレビの動画配信サービス・FODでは、プロ野球・横浜DeNAベイスターズ2026年春季キャンプ一軍キャンプ地の宜野湾(沖縄コンベンションセンター)で18日に開催される球団初の主催イベント『横浜DeNAベイスターズ Haisai Carnival 2026 Supported by FOD』を独占生配信。球団ゆかりのゲストによるライブパフォーマンスやトークショーなどが展開される。

『横浜DeNAベイスターズ Haisai Carnival 2026 Supported by FOD』

オープニングを飾るのは、シンガーソングライターのHARTYとともに、球団OBでファンから絶大な支持を集める大和氏が、アーティストとして球団イベントに初登場するスペシャルステージ。グラウンドとはまた違う表情で魅せるパフォーマンスは必見だ。

さらに、昨シーズンのFOD中継『横浜DeNAベイスターズL!VE2025』でもおなじみのゲスト陣が登場。ゲスト最多出演で中継を盛り上げた声優・森川智之をはじめ、シーズン終盤の大一番で熱い声援を届けた相川七瀬、『横浜DeNAベイスターズ L!VE 2025 BAY BLUE FESTIVAL ～BAYSTARS FUN! DAYS～』でベイスターズ愛あふれる濃密トークを披露した横浜バニラ株式会社 CEO・高橋優斗、そして情熱あふれるトークで視聴者を魅了した的場華鈴(虹のコンキスタドール)も登場する。

トークショーには、今シーズンより就任した相川亮二新監督が登壇。新体制への想いや、これから始まるシーズンへ向けた言葉が聞ける貴重な機会となるのか。加えて、沖縄県出身の平良拳太郎選手、宮城滝太選手、神里和毅選手も登場予定。故郷・沖縄だからこそ引き出される表情や、ここでしか聞けないトークにも注目だ。

そしてイベントを締めくくるのは、相川七瀬によるスペシャルライブ。会場の熱気が最高潮に達するフィナーレとなる。

イベント進行はスタジアムMCの山田みきとし。さらに、I☆YOKOHAMAシンボルキャラクターのCHAPYも登場し、会場の一体感を加速させる。