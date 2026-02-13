都市伝説は、語るものから“体験するもの”へ――。

都市伝説YouTuberの、たっくー、コヤッキー、はやともが出演するイベント『都市伝説が集まる秘密の酒場「Bar Hollow」』が、フジテレビの動画配信サービス・FODのPPV(ペイ・パー・ビュー)で、22日(19:00～)に生配信。出演者自身も真相を知らないまま、謎解きミステリーに挑む新感覚ライブが幕を開ける。

このイベントは、都市伝説・スピリチュアル・怪談といった“世の中の不思議”をテーマに、都市伝説×謎解きミステリーという新たな切り口で展開されるトークライブ。

出演者は、チャンネル登録者数合計500万人超を誇る都市伝説系YouTuberのたっくー、コヤッキー、シークエンスはやともの3組。演出には、今年1月に日本武道館3DAYSを即完させ、休止した伝説的YouTuberユニット「ワイテルズ」のリーダーNakamu、ドラマ・映画『架空OL日記』などを手がける住田崇監督が参加し、“都市伝説×謎解きミステリー”ライブを作り上げていく。

特徴は、出演者3組がライブ当日まで内容を一切知らされていないという構成。唯一与えられるのは「タイトル」と「概要」のみで、仕掛けられた謎解きミステリーの世界へ、ぶっつけ本番で挑むということ。

何が語られ、どんな真相にたどり着くのかは、当日次第となる。