「整形しろ」「付き合ってるのが恥ずかしい」　元カレからの心ない言葉を告白　『愛のハイエナ season5』

ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#6が10日に配信された。

恋愛企画「シリコン：ラブ～整形女の恋物語～」

番組では、沖縄を舞台に、整形を経験した女性たちが本気で恋人を探す恋愛企画「シリコンズ・ラブ」第2弾を配信。

現役上智大学生のなの(21歳)は、中学2年生当時の“整形前の写真”を公開。商社マンのしゅんぺい(25歳)と、ダンサーのロト(29歳)から整形に踏み切った理由について聞かれると、高校から大学にかけて付き合っていた元カレの存在を告白。

なのは「見た目の悪口を言ってくる人だった」と振り返り、「整形しろ」「付き合ってるのが恥ずかしい」「もっと痩せろ」などと衝撃的な発言を受けていたことを明かした。

その後、ロトとサウナで2ショットになった際も、「整形をしなかったら、本当に生きていなかったと思う」「死ぬくらいなら整形しようと思った」と、決死の覚悟で整形をした過去を語ったなの。元恋人の心ない言葉で傷つけられたなのの経験に、男性メンバーも神妙な面持ちで耳を傾けた。

21歳の現役上智大生、元カレの衝撃発言を告白💣

「整形しろ」「付き合ってるの恥ずかしい」「もっと痩せろ」



整形前の写真も公開👇

「今のままじゃ生きられないと思ったから整形」



ABEMA『愛のハイエナ season5』

毎週火曜夜11時から無料放送中！ — ABEMA 愛のハイエナ (@aihaiena_ABEMA) February 10, 2026