俳優の新木優子が10日、東京・代官山に12日にオープンするディオールのコンセプトストア「ディオール バンブー パビリオン」のオープンイベントに登場した。

新木優子

「ディオール バンブー パビリオン」は、パリ本店の佇まいを日本の竹林に着想を得たゴールドのバンブーによって再解釈した外観が象徴的なコンセプトストア。メンズ・ウィメンズのファッションをはじめ、レザーグッズ、シューズ、ジュエリー、オーダーメイドまでディオールの魅力を体感できる。

ディオール ジャパン アンバサダーの新木は、シルクチェックのセットアップで登場。スラリとした美脚を披露し、会場を魅了した。

同パビリオンのオープンが2月14日に近いことから、バレンタインデーにまつわるエピソードを聞かれると、新木は「バレンタインデーが近いときに作品の撮影があると、必ず共演者の方々に手作りで、現場に何か差し入れをする」と話す。

続けて「何かをちょっと入れ物に入れて、手作りというかちょっと手を施してプレゼントする……というのを恒例にしているので、それが思い出になっていると思います」と語った。

イベントには新木のほか、同じくディオール ジャパン アンバサダーの横浜流星、八木莉可子、北村匠海、ディオール ビューティー アンバサダーの山下智久や、アイナ・ジ・エンド、岩瀬洋志、内田也哉子、夏帆、滝沢眞規子、當真あみ、永瀬莉子、波瑠、本田響矢、吉田羊が出席した。