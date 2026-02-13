ファミリーマートは3月6日・7日、三重トヨタ自動車と共同で、トヨタの新型電気自動車「bZ4X」などの試乗会を三重県内のファミリーマート5店舗で開催する。

いつもの場所で、いつもの道路で確かめる試乗体験

ファミリーマートは、2010年から地域のインフラ拠点として店舗への急速充電器の設置を推進しており、全国約470店舗で展開している。これまでも環境に配慮した電気自動車普及促進のため、店舗駐車場を活用したイベントなどを実施してきた。今回、電気自動車を多くの人に気軽に体験してもらうため、店舗駐車場を用いて、三重トヨタの新型車両に試乗する機会を提供する。

本企画では、生活に身近な存在であるファミリーマートを舞台に、三重トヨタの専門スタッフがbZ4Xの魅力を直接伝えるとともに、普段から使い慣れた生活道路で、買い物帰りのルートや近隣の交差点など、実際の利用シーンで車両の乗り心地を確かめることができる。

開催日時は3月6日、7日の10:00～18:00まで。実施店舗は、ファミリーマート桑名大山田店(桑名市)、菰野桜野店(菰野町)、亀山みずほ台店(亀山市)、松阪立野店(松阪市)、伊賀ゆめが丘店(伊賀市)となる。

実施店舗

当日は、三重トヨタ自動車の営業担当が新型bZ4Xの商品や補助金、充電方法(普通・急速充電)について説明する。試乗コースは該当店舗近隣の公道となる。

ファミチキがもらえる試乗キャンペーン

2月14日～3月14日までの4週間、三重トヨタ自動車では「ファミチキがもらえる試乗キャンペーン」を開催する。三重トヨタ14店舗およびファミリーマート試乗会開催5店舗で電動車(BEV・ PHEV・HEV・FCEV)車両に試乗した先着1,500名に、県内のファミリーマート全399店舗で利用できる「ファミチキ(骨なし)」無料引き換えクーポンを進呈する(上限人数1,500人)。試乗には、三重トヨタのWEBまたは店頭での予約が必要となる。

店内広告とのコラボレーション

多くの人に知ってもらうため、三重トヨタの広告をファミリーマート店内「FamilyMartVision」でも配信する。今後も、デジタルサイネージと実店舗との連動した企画を検討し、継続的に実施していく予定だという。