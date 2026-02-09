ファミリーマートは2月10日、「濃厚チーズinファミチキ」(258円)と「濃厚チーズinクリスピーチキン」(198円)を全国のファミリーマートで発売する。

人気フレーバーがさらに濃厚になって復活

「ファミチキ」は2025年12月に累計販売数25億食を突破し、同社全商品の中で売上数量No.1を誇る商品。2025年2月には濃厚チーズinファミチキを発売し、初週の販売数は同シリーズ歴代No.1の売上を記録するなど大きな反響を呼んだ。

今回、熟成チェダーチーズの割合を増やし、さらに"濃厚"を実感できる味わいへリニューアルした。ジュワッとジューシーなファミチキの旨みと、とろ～り濃厚なチーズを味わえる。

さらに、カリッと衣の食感を楽しめる濃厚チーズinクリスピーチキンも同時発売する。昨年はクリームチーズソースを使用した「クリームチーズソースinクリスピーチキン」を展開していたが、今年はファミチキ同様、さらに濃厚な味わいを目指して開発された。3種のチーズを使用した濃厚かつとろ～り食感とクリスピーな衣のカリッと食感のコントラストで、ファミチキとはまた違った魅力を引き出した。

ファミペイ払いで1個買うと、1個もらえる

期間中、アプリ「ファミペイ」で、新商品をいずれか1つファミペイ払いで購入すると、「クリスピーチキン(プレーン)」に使える無料引換クーポンがファミペイ内に配信される。

クーポン配信期間(買うと)は2月10日～2月16日、利用期間(もらえる)は2月17日～2月23日までとなる。

100円引きクーポンが総計5万名に当たる

同社公式X(@famima_now)をフォローのうえ、対象の投稿に指定のハッシュタグをつけてリプライすると、抽選で総計5万名に、濃厚チーズinファミチキの100円引きクーポンが当たる。

キャンペーン期間は2月10日8:30～2月16日23:59まで。