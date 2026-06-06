［連載］SUPER FILM presents｜2026 F1 Rd.04 Miami GP

「美しく儚い」を作画テーマとするRyoma Kashiwagi | SUPER FILM が切り取るモータースポーツの一瞬を、連載でお届けする。

01 - 03 May 2026

Miami International Autodrome - Florida

Circuit length : 5.412 km / 57 Laps

Race distance : 308.326 km

Lap record : 1:29.708 / Max Verstappen ( 2023 )

イラン情勢をめぐる措置により2026年のカレンダーに大きな変更が加えられた。前戦鈴鹿の後にスケジュールされていたバーレーン、サウジアラビアの両グランプリが急遽取り止めとなり、マイアミは第4戦としてカウントされることとなった。開催時期に変更はないものの、今シーズンのマイアミは例年と違い少し涼しさを感じる中で行われた。

中国GPに続きスプリントを持つ大会。昨年はデビューイヤーにして初のポールポジションを獲得、注目を集めたメルセデスのキミ・アントネッリだったが、今シーズンはポイントリーダーとしてこのグランプリに乗り込んだ。スプリントレースを持つ開催日程ではFP1で早目にマシンをセットアップすることが重要となる。この点において昨年からその能力を発揮している若きチャンピオンリーダーに期待が高まる。しかしSQでPPを奪ったのはマクラーレンのランド・ノリス。マクラーレンはここにきてようやく復調し、オスカー・ピアストリと共にこのレースを1-2で制することに成功。

続く予選。ここで如何なく力を発揮したのはアントネッリだった。彼は最終Q3で1:27.798秒を叩き出し、レッドブルのマックス・フェルスタッペンを0.166秒抑え込んでPPを獲った。3位のシャルル・ルクレール（フェラーリ）以下は28秒台から抜け出すことができない状況だ。グリッドはメルセデス～レッドブル～フェラーリ～マクラーレンというカラフルなオーダーに。4番グリッドはノリスで、シーズン序盤での勢いは今年もピアストリを上回る。

決勝は57周。朝から続くサンダーストームの影響でこの日のタイムテーブルに変更が生じる。落雷のリスクを抑えるための措置で、2時間繰り上げてのピットオープンとなった。スタート時のタイヤはピットスタートであるレッドブルのアイザック・ハジャーを除き全車ミディアム。シグナルがグリーンに変わるもメルセデスの2台は今回も怠い動き。いまや今シーズンの”行事”になりつつある。しかし今回はセカンドグリッドに付けたフェルスタッペンも同じくらい悪かった。その間隙をついたのがルクレールで会心のスタートを決める。

1コーナーへの進入も冷静だったのはルクレール、フロントロウの二人は同じようにオーバースピードで突っ込み、フェルスタッペンはカウンターステアで、アントネッリは大回りでそれぞれ凌ぎポジションキープを試みる。1周目のオーダーはルクレール、アントネッリ、ノリス。フェルスタッペンに至っては9位まで順位を落とす。5～6周目、ハジャーとアルピーヌのガスリーがそれぞれ別の場所でクラッシュ。これによりセーフティーカーが導入。フェルスタッペンがここでハードタイヤに交換、他車はコース上に留まる。

12周目にレースは再開されトップ3台に抜け感がある。13周目にはノリスがラップリーダーに立ち、後方ではアントネッリとルクレールが激しい応酬を重ねる。20周を迎える頃にはコース全周に渡ってほぼ膠着状態。メルセデスのジョージ・ラッセルとルクレールがハードタイヤに履き替え、トップ争いの2台は付かず離れずを繰り返し2秒圏内で走行を続ける。27周目、均衡を破りアントネッリがタイヤ交換。続く28周目ノリスも交換に入るもアントネッリに先行を許す。

ラップリーダーは早々にタイヤ交換を果たしたフェルスタッペンでフレッシュタイヤの2台が続く。3台はそれぞれ思惑が違うため、序盤に比べ地味な牽制の末にアントネッリ、ノリスはフェルスタッペンをオーバーテイク。トップ2台は3位以下を遥か後方に残し再び1秒強圏内での接近戦に。しかしながらアントネッリは徐々にペースを掌握。レースも15周を残す辺りからギャップを維持し、自らのタイヤを守り、ノリスのタイヤ消耗を促していく。

終始曇天で湿度の高い天候であったマイアミGP。キミ・アントネッリ、技術と頭脳で勝ち取った3勝目。獲得ポイントを100に伸ばす。

a Ryoma Kashiwagi film | 2026

RED KOMODO X | LEICA Apo-Summicron M50mm, Elmarit M90mm

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