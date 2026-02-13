「整形をやめたい」　総額600万円を費やした女性が涙ながらに吐露した期待と不安

ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#6が10日に配信された。

  • 『愛のハイエナ season5』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『愛のハイエナ season5』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

恋愛企画「シリコン：ラブ～整形女の恋物語～」

番組では、沖縄を舞台に、整形を経験した女性たちが本気で恋人を探す恋愛企画「シリコンズ・ラブ」第2弾を配信。メンバー全員での夕食時には、パチンコ店勤務のまい(24歳)が「(整形前の顔は)嫌だからこそ知ってもらわないと、ありのままの自分を好きになってもらえない」と語り、自身の整形前の写真を披露する場面も。

また、その後、商社マンのしゅんぺい(25歳)と2ショットになったまいは、整形総額600万円を費やした現在、「整形をやめたい」と打ち明ける。そして、「素敵な人ができれば、幸せになって、やめられるんじゃないかと思う」「そういうきっかけが欲しい」と、涙ながらに期待と不安を吐露した。

【編集部MEMO】
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。

