「整形をやめたい」　総額600万円を費やした女性が涙ながらに吐露した期待と不安

ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#6が10日に配信された。

恋愛企画「シリコン：ラブ～整形女の恋物語～」

番組では、沖縄を舞台に、整形を経験した女性たちが本気で恋人を探す恋愛企画「シリコンズ・ラブ」第2弾を配信。メンバー全員での夕食時には、パチンコ店勤務のまい(24歳)が「(整形前の顔は)嫌だからこそ知ってもらわないと、ありのままの自分を好きになってもらえない」と語り、自身の整形前の写真を披露する場面も。

また、その後、商社マンのしゅんぺい(25歳)と2ショットになったまいは、整形総額600万円を費やした現在、「整形をやめたい」と打ち明ける。そして、「素敵な人ができれば、幸せになって、やめられるんじゃないかと思う」「そういうきっかけが欲しい」と、涙ながらに期待と不安を吐露した。

整形総額600万円！24歳美女が涙の告白

「そのうち素敵な人ができれば、

幸せになって整形をやめられるんじゃないか―」



ダウンタイム中の衝撃写真も公開👇



ABEMA『愛のハイエナ season5』

毎週火曜夜11時から無料放送中！ — ABEMA 愛のハイエナ (@aihaiena_ABEMA) February 10, 2026