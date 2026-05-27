“デビュー20周年”絢香「まだまだ新しい自分に出会いたい」新曲「OK! GO!」に込めた思いを語る

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。今回の放送では、シンガーソングライターの絢香さんが登場！ 本記事では、絢香さんが5月6日にリリースしたデジタルシングル「OK! GO!」について伺った模様をお届けします。

◆新曲に込めた“願い”

れなち：5月6日に絢香さんの新曲「OK! GO!」がリリースされました。とてもパワーのある曲ですし、ミュージックビデオも、雑誌のコラージュみたいなレイアウトというか、デザインになっていて。

絢香：そうですね。

れなち：そのメッセージが“お手紙”みたいな。既に頑張っている人に対しても、押し付けがましくなく背中を押すような、「十分に頑張ってきたから、後はそれを信じて走って！」っていう。そんな前向きなメッセージを感じたのですが、この曲は、どうやって作っていったのですか？

絢香：デビュー20周年を迎えて、自分もキャリアが長くなってきたけど、まだまだ新しい自分に出会いたいし、その自分を更新していくエネルギーっていうのをギュッと詰め込んだ楽曲なので、「私はここからだよ！」って、いい意味で肩の力は抜けていて、自分を肯定してあげられる強さを持っている。そんな願いを込めて書きました。

れなち：“自分を肯定してあげられる強さ”って、いつくらいから持てるようになりましたか？

絢香：そうですね……でも、ここ5年くらいは本当にいい意味で変化していったと言いますか。

れなち：コロナが明けたくらいからですか？

絢香：確かにそれくらいの時期ですね。当時は、このままこの環境で続けていたら“いつか限界が来るだろうな”と感じていた時期だったんです。でも、そこから環境を変えて、制作の場をニュージーランドに移したんです。そうしたら、本当に心が開けたと言いますか。なので、ときには思い切って行動に移して、自分自身を良い意味でプッシュする。キャリアが長くなればなるほど、それがすごく大事なことだなと思いました。

だから、この「OK! GO!」もそうだけど、まだまだやったことのないこと、行ったことのない場所、小さいことで言うと、食べたことのない物とか（笑）。そういう新しいことにチャレンジすれば、それだけ扉が開いていくから、それは止めずにやっていきたいなって。そんな（自分自身への）願いもありますね。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM