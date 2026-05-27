“りくりゅう”金メダルの裏側…三浦璃来＆木原龍一が明かすミラノ・コルティナ五輪で使用した“勝負曲”への思い

「上質な音楽を、じっくり味わう。」をテーマにTOKYO FMで放送中の生ワイド番組『THE TRAD』（毎週月曜～木曜15:00～16:50/月・火：稲垣吾郎、山本里菜 水・木：ハマ･オカモト（OKAMOTO'S）、森音朱里）。各音楽ジャンルに秀でたマイスターたちとともに、本質的で流行に左右されない、上質な音楽と趣味の話題をお届けする音楽番組です。今回の放送では、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック（以下、ミラノ・コルティナ大会）で日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得した“りくりゅう”こと、フィギュアスケーターの三浦璃来（みうら・りく）さん、木原龍一（きはら・りゅういち）さんが登場！ 本記事では、お2人がミラノ・コルティナ大会のフリースケーティングで使用した楽曲について語った模様をお届けします。三浦璃来さんと木原龍一さんがペアを結成したのは2019年。2022年に開催された北京オリンピックの団体戦で自己ベストを更新し、初の銀メダルを獲得。その後、2022～2023年のシーズンでは、世界選手権、四大陸選手権、グランプリファイナルを制覇する年間グランドスラムを達成。ケガなどによって活動が難しい期間もありましたが、復活後の2025年の世界選手権で2度目の優勝。そして、今年2月に開催されたミラノ・コルティナ大会では、ショートプログラム5位から、フリースケーティングで歴代最高得点を記録して逆転を果たし、日本人ペア初となる金メダルに輝きました。山本：今回は三浦さん、木原さんに「思い出深いフィギュア音楽」のことや、プログラム使用曲のあれこれも伺っていきたいと思います。稲垣：音楽の話も聞きたいよね！山本：これまでも、お話を伺う機会が少ないと思うので、たっぷり伺っていきましょう。お2人にセレクトしていただいたのはどの曲でしょうか？三浦：今シーズンのフリースケーティング使用曲「Strength and Honor」と「Nelle tue mani (Now We Are Free)」（アンドレア・ボチェッリ）です。稲垣：やっぱり、オリンピックでの素晴らしい逆転劇となったこの曲は外せないですよね！ 2曲とも映画「グラディエーター」シリーズのサウンドトラックで、前半は静かで壮大なサウンドから曲が変わり、後半の歌唱パートに入ってからは一気に力強さが加わって、フィナーレに向かって、まさに“勝利の舞”という雰囲気を感じました。この曲を採用した経緯はどういうものだったのですか？木原：もともと違うシーズンのときに「この曲を使いたい」と振付師の方に相談させていただいたのですが、「2人の雰囲気に合っていない」ということで、そのときは却下されてしまったんです。山本：え～！稲垣：合っていると思っちゃうけどね。木原：なので、今シーズンの最初は違う曲で振り付けをしていたんです。だけど、滑っていくなかで、やっぱり、オリンピックシーズンを戦うためにも、絶対にグラディエーターの曲で滑りたいっていう気持ちが強くなったので、もう一度「どうしても、この曲を使いたいんだ」っていう思いを振付師の方に伝えました。稲垣：練習してきた振り付けの曲を変えるって、大変ではなかったですか？三浦：でも、振り付けの期間が2週間ほどあったのですが、曲が決まって最初の数秒の振り付けを始めたくらいで、「やっぱり『グラディエーター』で滑りたい」と2人とも思ったので。稲垣：それを信じてよかったですね。山本：本当ですね。お2人とも「変えたい」という思いは一致していたのですね。稲垣：それって大切だよね！稲垣：こういうプログラムで使用する曲って、どうやって決めていくのですか？三浦：基本的には、私たちが滑りたい曲を振付師さんに提案しても、却下されることが多いので（笑）。ほとんどは振付師さんが持ってきてくださった曲です。稲垣：そうなんだ。でも、モチベーション的にも自分たちで滑りたいと思える曲も大切だよね。三浦：はい。なので、やっと今回「グラディエーター」で滑ることができたので（笑）。稲垣：それでなんだね（笑）。木原：自分たちが滑りたい曲と、振付師の方から見た自分たちに合っている曲がちょっと違うみたいで。ただ、今年は自分たちのやりたい曲を貫き通しました。稲垣：ちなみに、どちらから提案したのですか？木原：最初は僕が持ってきました。稲垣：映画も観ていて？木原：逆に観なかったんですよ。それに、振付師の方から「あなたたちは戦うストーリーじゃない、また違うストーリーがあるから、“自分たちで運命を掴み取る”というのをテーマにしなさい」って言われたので、あえて2人とも映画を観ませんでした。山本：映画を観た状態で聴くと、どうしても映像が浮かんできてしまいますものね。稲垣：なるほどね！＜番組概要＞番組名：THE TRAD放送日時：月～木 15:00～16:50パーソナリティ：月・火：稲垣吾郎、山本里菜 水・木：ハマ･オカモト（OKAMOTO‘S）、森音朱里番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/trad/番組公式X：@THETRAD_TFM