「交代したの、つい最近では?」――視聴者の感覚と現実のギャップが話題になっている。

NHKは12日、2026年度の主な番組キャスターを発表。平日朝の情報番組『あさイチ』(毎週月～金曜8:15～)MCの博多華丸・大吉の担当期間が9年目に突入し、初代の井ノ原快彦＆有働由美子コンビを超えることになった。

『あさイチ』は2010年3月29日にスタート。井ノ原と有働のコンビネーションが人気を博し、有働のワキ汗やつけまつげが取れるハプニングも話題に。連続テレビ小説を受けたオープニングトーク、いわゆる「朝ドラ受け」も定番となった。

そんな2人は、18年3月30日で卒業。井ノ原は「有働さんをはじめとした『あさイチ』の仲間たち、そして愛のある視聴者の皆様にここまで育てていただきました。心から感謝しております」、有働は「『あさイチ』を視てくださっている皆様。本当に本当に毎日支えてくださって、ありがとうございます」とメッセージを寄せ、2人の最終出演日の番組平均視聴率は14.6％(ビデオリサーチ調べ・関東地区、世帯)を記録した。

このバトンを受け、18年4月から担当することになった博多華丸・大吉。初回の生放送後に取材に応じた大吉は、井ノ原＆有働が8年間担当したことを受け、「僕らは8年とか1ミリも思ってなくて、本音を言うと来週でもいいぐらい。それぐらい悔いのないように1回1回全力でやれたらいいなですね」と抱負を述べていたが、ついにその期間を超えることになった。

マイナビニュースのテレビ担当X(Twitter)がこのほど、その事実を伝えると、多くの視聴者がリポスト。表示件数が24万を超える反響となり、「交代したの、ついこの間じゃありませんでしたっけ？？」「もうそんなに経つの？！」「時の流れが早えええ」と、衝撃を受け止めるコメントが相次いでいる。