ヤマハ発動機販売は3月19日、原付一種(第一種原動機付自転車)に新たに追加された区分基準(新基準原付)に適合したスクーターの新製品「JOG ONE」(ジョグ ワン)を発売する。

【企画の狙い】

2025年4月1日から道路交通法施行規則の一部改正が施行され、総排気量125cc以下で最高出力が4.0kW以下に制御された二輪車が「原動機付自転車免許」(原付免許)や「普通自動車第一種運転免許」(四輪免許)で運転可能となった。

原付一種の二輪車は通勤・通学など生活に密着した移動手段であり、二輪ライフの入門モデルでもあることから、ヤマハでは「求めやすく乗りやすい」ことが重要であると考え、グローバルモデルの「JOG125」をベースに「JOG ONE」を開発した。

124cm³の排気量により低いエンジン回転域でも十分なトルクを得られるため、落ち着いた乗り心地をもたらし、初めて二輪車に乗る人からベテランライダーまで、さまざまなユーザーに移動の悦びを提供する。

【JOG ONEの主な特長】

「JOG ONE」は、新基準原付の区分基準に合わせた空冷・4ストローク・SOHC・124cm³エンジンを搭載。JOGシリーズのスポーティーなイメージを踏襲し、軽量コンパクトで足つきがよく、実用的でコストパフォーマンスにも優れた、求めやすく乗りやすい新基準原付のスタンダードモデルとして開発した。

主な特徴は、

(1)静粛な始動をもたらす「SMG(Smart Motor Generator)」を備え、新基準に適合させた124cm³“BLUE CORE*²"エンジン

(2)95kgの車体と735mm高のシングルシートがもたらす扱いやすさと居住性

(3)リアブレーキ操作でフロントブレーキにもバランスよく効力を発生させる「UBS(Unified Brake System)」

(4)広いフートスペースと容量約21.3Lのシート下収納による高い実用性

(5)スポーティでアクティブなボディデザイン



となる。