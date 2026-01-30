ヤマハ発動機は車体制振ダンパー「ヤマハパフォーマンスダンパー」が三菱自動車工業の1トンピックアップトラック「トライトン」に採用されたと発表した。

ヤマハパフォーマンスダンパーが三菱自動車の量産車で標準採用されるのは今回が初めてとなる。高い走破性を備え、さまざまな地形に対応する「トライトン」の操縦安定性や快適性の向上に寄与する。

■「ヤマハパフォーマンスダンパー」の特徴

「ヤマハパフォーマンスダンパー」は乗用車および二輪車の主要部に搭載する車体制振ダンパー。走行中の車体のごくわずかな変形や振動を吸収し、車両挙動を穏やかに整える装置だ。ヤマハが2000年に考案後、2004年4月に量産品として初めて採用されて以降、さまざまな車種に採用され、2023年11月には 累計300万本を達成した。

通常、乗用車および二輪車の車体には、走行に伴い1mm以下のごくわずかな変形が生じている。弾性体である金属製の車体は変形に対する減衰性が低いため、外力による変形エネルギーはほぼそのまま蓄積・放出され、固有振動数で変形を繰り返そうとする。

ヤマハパフォーマンスダンパーは車体への減衰要素の付加により、車体の変形エネルギーを吸収し、熱エネルギーとして発散させるようにしている。これにより車体の過大な変形速度が抑制され、高い運動性と安定性を両立し、操縦安定性を向上させることはもちろんのこと、快適性の向上にも寄与する。