伊賀鉄道は、ダイヤ変更を2026年3月14日に実施すると発表した。土休日ダイヤで近鉄特急との接続改善、平日ダイヤでJR線との接続改善など行う。列車の運転本数は平日・土休日ともに変更しないとのこと。

伊賀鉄道が3月14日にダイヤ変更を行う

土休日ダイヤにおいて、近鉄大阪線の伊賀神戸駅へ9時台に停車する賢島行の特急列車との接続を改善。現在、上野市駅8時23分発・伊賀神戸駅8時49分着の列車が賢島行の特急列車(伊賀神戸駅9時11分発)へ接続しているが、ダイヤ変更後は上野市駅8時44分発・伊賀神戸駅9時10分着の列車から賢島行の特急列車(伊賀神戸駅9時12分発)へ乗り継げるようにする。

土休日ダイヤの始発・最終列車の時刻も一部修正。伊賀神戸発上野市行の始発列車は現在、伊賀神戸駅を6時12分に発車しているが、ダイヤ変更で1分繰り上げ、6時11分発とする。上野市発伊賀神戸行の最終列車は現在、上野市駅22時19分発・伊賀神戸駅22時45分着だが、ダイヤ変更で伊賀神戸駅の到着時刻を1分繰り下げ、同駅22時46分着に変更する。

伊賀上野駅を平日19時台に発車する加茂行の列車との接続を改善

平日ダイヤにおいて、19時台に伊賀上野駅を発車するJR線の列車(加茂行)との接続も改善。現在、上野市駅18時50分発・伊賀上野駅18時57分着の列車がJR線の列車(伊賀上野駅19時26分発)へ接続しているが、ダイヤ変更後は上野市駅19時17分発・伊賀上野駅19時24分着から乗換え可能とし、接続時間を短縮する。その他、利用状況に応じた時刻調整も行う。