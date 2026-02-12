元夫が従業員と社内不倫、子宮頸がん発覚、交通事故…次々と襲いかかった不幸「いろいろなことが重なりすぎちゃって」

ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#2が8日に配信された。

次々と襲いかかった不幸を打ち明ける

番組では、崖っぷちから再起をかけるママたちのドキュメント企画「密着! 背水の陣のママ」が始動。かつて会社経営者でありながらコロナ禍で経営が悪化し、6,000万円の負債を抱え自己破産した32歳のシングルマザー・平川愛里菜が登場した。

平川は元夫と信頼していた女性従業員の社内不倫や、自身の子宮頸がんの発覚、交通事故など、次々と襲いかかった不幸を打ち明け、「いろいろなことが重なりすぎちゃって、子どもを生かしていくことに精一杯」と当時の心境を吐露。

そして、「ずっとメディアで泣いてきてるから、だんだん弱音が吐けなくなってきちゃった」と、誹謗中傷への恐怖も明かし、「子どもの前では落ち込む姿を見せられないから、普通のお母さんを振る舞っていた」と、孤独な闘いを涙ながらに語った。