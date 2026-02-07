PayPayは2月5日から、「本人確認で100ポイントもらえるキャンペーン」を実施する。

開催期間は2月5日～5月31日23:59。期間中に初めてPayPayの本人確認(eKYC)を完了すると、もれなくPayPayポイントが100ポイント付与される。付与は1人につき1度のみとなる。

本人確認

PayPayでは、お店での決済だけでなく、「送る・受け取る」機能や、アプリを通じてのポイント運用、ほけん、給与受取など、さまざまなサービスを提供している。本人確認を行うことで、各種機能やサービスが利用可能となる。

本人確認するとできること

本人確認の実施方法は以下のとおり。最短2分で申請が完了する。

本人確認の実施方法

本人確認が完了していないユーザーは、銀行口座から残高へのチャージや銀行口座への送金、決済や送る上限金額の引き下げ、寄付や宝くじ公式サイト、韓国でのPayPayの利用など、機能およびサービスの一部が制限される。また、万が一不正利用の被害にあった際に、本人確認が完了していないと、手続きや確認に時間を要することがある。

本人確認を完了したユーザーは、2026年1月時点で3,900万人を突破、全体の決済取扱高においては88%、決済回数においては85%のシェアを占めている。