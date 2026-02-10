PayPayとPayPayカードは3月3日から、店舗やオンラインストアなどで「PayPay」「PayPayカード(PayPayカード ゴールドを含む)」を利用すると、お得に食事や買い物ができるキャンペーン「超PayPay」を実施する。

超PayPay

最大全額戻ってくる「PayPayスクラッチくじ」

3月3日～3月30日まで、「PayPayスクラッチくじ」キャンペーンを実施する。

PayPayスクラッチくじ

本人確認(eKYC)済みのユーザーを対象とし、対象の店舗(クレジットカード加盟店含む)でPayPayおよびPayPayカードで税込み200円以上決済すると抽選が行われ、決済方法や条件に応じた確率で1等から3等までのいずれかが当たる。決済方法などによって、異なる色のスクラッチカードが決済後の画面に登場し、1等の当選者には、最大で決済金額の全額(100%)のPayPayポイントが付与される。

赤い画面の「PayPay残高(以下、PayPay残高カードの決済も含む)」で決済した場合は、4回に1回の確率で1等から3等までのいずれかが当たる。青い画面のPayPayクレジットやPayPayカードで決済した場合は、1等から3等の当選確率が2回に1回にアップする。同くじは、韓国でPayPayを使った際および、日本国外でPayPayカードを利用した際にも配付される。

同カードでの決済は、プラスチックカードでの決済のみならず、Apple Pay、Google Payに設定したPayPayカードでの決済もキャンペーンの対象となる。また同カードでの決済は、PayPayに届いた決済通知からすぐにスクラッチカードを削ることができる。なお、当選確率は、抽選1回ごとの確率を示すものであり、必ず当選確率ごとに当たるものではない。

当選確率一覧

お得な「PayPayクーポン」を配布

3月3日～3月30日までの期間中、多様な加盟店の「PayPayクーポン」を配布する。対象となる加盟店については後日キャンペーンページで告知される。同クーポンはユーザーがアプリ上で取得した後、対象店舗でPayPayで決済すると自動的にお得になるサービス。

友人紹介でポイント獲得「PayPayクレジット紹介プログラム」

3月3日～3月30日まで、条件を満たしたユーザーに1人当たり500ポイントを付与する「PayPayクレジット紹介プログラム」を実施する。

条件は、紹介する人が紹介コードを友だちに送る、紹介された人がコード登録後にPayPayカードへ新規入会し、PayPayクレジットの新規設定を行うこと、さらに紹介された人が期間内に同クレジットまたは同カードで1回決済することの3点。

紹介した人には1人当たり500ポイント、最大10人まで合計5,000ポイントを付与し、紹介された人には500ポイントを1回限り付与する。