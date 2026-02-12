高級フレンチを舞台にした自腹バトルで、津田篤宏は“尖った格好”で気合十分。しかし、結果発表が近づくにつれ「これヤバー」と一転弱気に――きょう12日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』(毎週木曜19:54～ ※一部地域は20:00～)では、「ゴチになります!27」にダイアンがゲスト出演する。

津田篤宏は「なめられたくない」と尖った格好で登場し、ツッコミと笑いが起きるが、「絶対に最下位ならへんぞ! ゴチがゴイゴイスーです!」と意気込む。

ゴチバトルの舞台は、東京・銀座の高級フレンチ「Restaurant Miyazaki(レストラン・ミヤザキ)」。芸術的なモダンフレンチが続々と登場する。設定金額は23,000円で、ビリの自腹額は8人で18万円前後となる。

今回のテーマは「私のこだわり時間ゴチ」。全員が休日の24時間の過ごし方をフリップに書いて発表する。

佐野勇斗は家に帰ると、ホワイトボードに夜の“タスク”を書き出すというが、そのホワイトボードを公開すると一同驚き。さらに「朝が苦手」と言う佐野が使っている強力な目覚ましアイテムを津田が試してみると、意外な反応に。

倉科カナの休日は、朝から家でお酒を楽しむ。“相棒”と映画やアニメを見て行う究極のデトックス法を、本人再現で紹介する。

津田のこだわりは睡眠。「スー」と眠れるというとげとげのマットをスタジオで試すが、「マジ?」(佐野)、「ヤバイ!」(白石麻衣)、「ウワー!」(倉科)と全員悶絶する。

白石は、ある芸人のYouTubeを追いかけていると言い、これにはせいや、津田も嫉妬を隠せない。

津田も知らないと言うユースケのプライベートは、今ハマっているソロキャンプ。これにまさかの佐野が共鳴。増田貴久の「意外と長い」と指摘されたこだわりには一同引き気味になり、岡村隆史の朝起きてすぐの行動には騒然となる。

結果発表でも「ゴイゴイスー!」を連発し、さらにバージョンアップした謎の言葉まで飛び出す津田だが、次第に「これヤバー」と焦りだす。せいやは昔、津田にゴチになった時の因縁を持ち出し「絶対(津田に)払いたくない」と激昂。ゴチ3戦目の佐野は「ヤダー」と悲鳴を上げ、倉科は「ヤバいですね、母に怒られるんですよ」と放心状態だ。

【編集部MEMO】

「ゴチになります!27」レギュラーメンバー支払額（2月5日放送前時点）

第1位：せいや 0円

第1位：倉科カナ 0円

第1位：佐野勇斗 0円

第4位：白石麻衣 2万4,000円

第5位：岡村隆史 2万5,650円

第5位：増田貴久 18万5,450円



