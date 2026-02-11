華やかなバーのママと、悩み多き主婦――交わるはずのなかった2人が出会ったとき、物語は動き出す。日本テレビ系ドラマ『月夜行路(げつやこうろ) ―答えは名作の中に―』(4月スタート、毎週水曜22:00～)で、波瑠と麻生久美子が14年ぶりに共演。太宰治、江戸川乱歩、谷崎潤一郎などの名作文学を手がかりに事件を解く“文学ミステリー”という新しい切り口が見どころだ。

原作は、数々のヒット作を生み出す今話題の人気ミステリー作家・秋吉理香子氏の同名小説(講談社)。このドラマは、銀座のミックスバー「マーキームーン」のママであり、自身もトランスジェンダー女性である野宮ルナ(波瑠)と、浮気中の夫とわがままな長男長女に振り回される生活を送る、悩み多き専業主婦・沢辻涼子(麻生)という対照的な2人が、ひょんなことから出会い、なぜか大阪へ旅することに。さらに、そこで殺人事件に巻き込まれてしまい、ルナは文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく。

波瑠と麻生は、2012年公開の映画で初共演。その後、同じ作品への出演はあるものの共演シーンはなく、本作で14年ぶりの共演となる。テレビでは初共演だ。

コメントは、以下の通り。

波瑠、麻生久美子

――原作、脚本を読んでの感想は？

波瑠：全く違う生活を送っている全くタイプの違う２人が、ふとしたきっかけで出会い、そこから大冒険のような旅に出かけていく……。最初のきっかけは涼子さんの初恋を追いかけるためですが、そこから様々な事件が起きたり、いろいろな真実と出会ったりする２人の姿が青春のようにも感じられて、読みながらとてもワクワクしました。事件が起こるたびに先が気になって、ルナさんの事件の解決の仕方も新しい切り口で、その物語にすごく引き込まれました。

麻生：とても面白くて、一気に最後まで読んでしまいました。特にラストが本当に素晴らしくて、かなり驚きました。まったく想像していなかった展開だったので、「これは視聴者の皆さんもきっと驚かれるだろうな」と思いながら読み進めていました。 名作文学が数多く登場し、それと事件が重なり合いながら、文学の知識を使って謎を解いていくという構成もとても新鮮でした。「こんな切り口があったんだ」と感じるほど、新しいミステリーだと思います。

――バーのママであり、文学オタクのルナ。夫の浮気や子どもとの関係性に悩む専業主婦の涼子。それぞれ演じる役のキャラクターにどのような印象を持ちましたか？

波瑠：ルナは本当にいろいろな面を持った人です。バーのママというのは、イメージするにとても華やかだと思うのですが、古き良き文学がすごく好きで、聖地巡礼をするような一面も持っています。人生の背景も含めていろんな経験をして、いろんな自分と向き合ってきた人なんだろうなと思います。そして、私も「バーのママ役をやらせてもらえるようになったんだ！」って思いました（笑）

麻生：涼子は、いわゆる“普通の主婦”として物語に登場しますが、家庭の中で強い孤独を感じている女性だと思います。きっとそうではなかった時期もあったはずですし、周囲から見れば違って見える部分もあるかもしれません。でも本人は、自分の世界がとても狭くなってしまったと感じている。実際に、子どもたちから「世界が狭い」「視野が狭い」と言われてしまう場面もあって、それがまた涼子の心に影を落としている部分でもあります。私は個人的に“主婦”という存在をとても尊敬しています。家庭を支え続けることは、本当に大きな力が必要だと思うからです。ただ涼子の場合、「母親であること」だけが自分の役割になってしまい、自分自身を見失いかけている部分があるのかな、と感じました。ルナと出会い、旅をしていく中で、少しずつ本来の自分を取り戻していく。その過程がとても丁寧に描かれている物語だと思います。

――波瑠さんは、トランスジェンダー女性のルナを演じることについて、どのように考えていますか？

波瑠：今のルナがいる背景は、とても大切にしたいと考えています。もちろん私は当事者ではないため、監修として関わってくださっている当事者の方々の意見を大切にしながら取り組んでいくつもりですが、その上で私自身の考えでいうと、ルナは「“今の自分”がある女性」だと思っています。今の自分の前には、必ず過去の自分がいる。それは誰にでもあることだと思いますが、トランスジェンダーであるルナの場合は、それゆえに、多くの悩みやエネルギーを使った時間があったはず。そうした背景を大切にしながら、役作りをしていきたいと思っています。また、ルナは文学が好きで、バーのママでもあるなど、ひとつの側面だけではない、いろいろな個性を持った女性として見てもらえたら嬉しいです。

――お２人は14年ぶりの共演とうかがっておりますが、久しぶりに顔を合わせていかがでしょうか？ また、お互いに、どのようなイメージを持っていらっしゃいますか？

波瑠：ずっと変わらないのが、大先輩に失礼なんですけれど「可愛らしい方だなあ」と。本当に可愛い先輩なんです。 あとやっぱり面白い！ 楽しい、可愛い、面白い先輩です！

麻生：波瑠さんは、昔からとてもしっかりされていました。14年前に初めて共演した時も、自分の考えをきちんと持っていて、それを言葉にして伝えてくれる方だな、という印象が強く残っています。今もその芯の部分は変わらず、本当に素敵な年齢の重ね方をされているなと感じます。一緒にお芝居をしていても、とても心強い存在です。

波瑠：当時は本当に子どもだったので……恥ずかしい記憶ばかりで……（笑）。

――今作は、異色な２人が大阪に元カレ探しの旅に出る物語です。もしお２人で旅に出るなら、どこへ行く、どんな旅にしたいですか？

波瑠：愛犬と一緒にドライブとか！

麻生：ワンちゃんと一緒に行ける場所がいいですね。ドッグランがあったり、一緒に泊まれるホテルがあるような場所で、のんびり過ごせたら楽しそうだなと思います。

波瑠：ワンちゃんと一緒にカヤックに乗りたいです！ 自分も犬も元気なうちにやっておきたいですね。いつ老いがやってくるかわからないので、ワンちゃんとアクティビティしてみたいです。

麻生：うちの子は少し怖がりなので、アクティブなことは難しいかもしれませんが（笑）、それでも一緒に自然の中で過ごせたら素敵ですね。

――最後に視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。

波瑠：日本の有名文学作品について学びながら、それを糸口に事件を解決していくという新しい切り口のミステリーになります。名前は知っているものの、恥ずかしながらきちんとは理解できていない作品をこの機会に学ぶことができそうで、私もとても楽しみにしています。ぜひ皆様も一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。

麻生：名作文学とミステリーが融合した、とても新しいジャンルの作品になっています。一話ごとに事件が起こり、続きが気になってどんどん見てしまう作品だと思います。最後までご覧いただければ、きっと驚きとともに、すっきりとした余韻を感じていただけるはずです。ぜひ最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。

原作・秋吉理香子氏

これまでもさまざまなバディの物語が描かれてきましたが、もっと多様な関係性が描かれてもいいのではないか、という思いが、この作品の出発点でした。

教科書に載っているなど、誰もが聞き覚えのある有名文学作品が、事件の謎ときのヒントになったらおもしろそうだと思いつき、この作品を楽しみながら書きました。

まさかの連続ドラマ化のお話をいただき、しかも波瑠さんと麻生久美子さんという長年ファンでいたお二人に主演していただけるなんて、まだ信じられず、夢のようです！

そして脚本も、これまたファンであった清水友佳子さんに手掛けていただくことができました。

わたしの”推し”ばかりという、これ以上望めないほどの布陣です。

このドラマをきっかけに、たくさんの人にこの素敵なバディと文学の魅力を知っていただけたら嬉しいです。

文学が道しるべとなる新感覚なミステリー行路を、どうぞ見届けてください！

水嶋陽プロデューサー

「自分の選択を愛せる人生を送ってほしい」 これは第一話で、波瑠さん演じるルナが、歩んできた人生に迷いを抱く麻生久美子さん演じる涼子に送った言葉です。

誰にでも忘れられない過去や、蓋をしてしまった後悔があると思います。この物語はそうした“人生の忘れ物”に再び向き合うために、二人が旅に出るところから始まります。そして人生の気づきをくれるのは毎話フォーカスが当てられる、太宰治、江戸川乱歩、谷崎潤一郎などの日本が誇る名作文学の数々。こんな美しいコンセプトで、極上のミステリーエンターテインメントに仕上げてくださった原作・秋吉理香子先生。そして先生と何度も話しあい、コミカルで温かく、心打つ会話劇へと紡ぎ上げてくれた脚本の清水友佳子さん。お二人のおかげで最高のストーリーが誕生しました。

演じるのは、１４年ぶりの共演となる波瑠さんと麻生久美子さん。凜とした知的な佇まいの波瑠さんが、文学オタクのママであるルナを。人生に迷う家族思いの主婦・涼子を、とてもチャーミングな麻生久美子さんが演じてくださるなんて、既にこの旅、楽しみでなりません！

ぜひ視聴者の皆さんも水曜の夜は、笑って泣けて文学も学べるルナと涼子の二人旅に、ご同行いただけるとうれしいです！

