寿司チェーン店「つきじ喜代村すしざんまい」を運営する喜代村は2月12日～3月11日の期間、セガのゲームソフト「龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties」との限定コラボメニュー「龍のにぎり 琉球セット」(3,666円)をすしざんまい全店で販売する。

「龍が如く」とすしざんまいのコラボでは、作品の世界観を楽しめるメニューを開発している。第4弾となる「龍のにぎり 琉球セット」は、商品内容は、本鮪中とろ・本鮪赤身・龍穴子・海ぶどう・あじのりゅうきゅう・チャンプルー風ゴーヤ玉子・いくら・赤海老・ズワイガニ・蒸しガキ・づけ鯛・いか・トロたく細巻き・もずく酢・ゴーヤと青のりのお椀のセット。

同作品の舞台の一つである「沖縄・琉球街」をヒントに、海ぶどう、ゴーヤ、もずくといった沖縄の食材を使用。玉子は炒めたゴーヤと合わせて「チャンプルー風」にアレンジし、本メニュー限定の桐生一馬、峯義孝、木村社長が並ぶ3ショットのフードピックを飾っている。

限定デザインのフードピック

あじをゴマダレで和えた「あじのりゅうきゅう」軍艦は、沖縄から伝わったといわれる郷土料理「りゅうきゅう」がベースになっている。

また、同メニューを注文すると、オリジナルステッカーがもらえる他、SNSキャンペーンにも応募できる。

オリジナルステッカー

SNSキャンペーンでは、2月12日～3月11日の期間にすしざんまい公式XまたはInstagramをフォローの上、コラボメニューを注文・撮影、ハッシュタグ「#龍が如くざんまい」をつけて投稿すると、オリジナルグッズセットとすしざんまいお食事券2,000円分のセットが8人に当たる。