焼肉ライクは2月3日～3月31日の期間限定で、人気ゲームシリーズ最新作『龍が如く 極3/龍が如く3外伝 Dark Ties』とのコラボレーション企画を実施する。新宿歌舞伎町店は「焼肉ライク 神室町昭和通り店」へと店名を変更し、店舗限定メニューを展開。さらに、焼肉ライク全店で龍をイメージした豪快なカルビを提供する。

『龍が如く 極3/龍が如く3外伝 Dark Ties』コラボ

『龍が如く 極3/ 龍が如く3外伝 Dark Ties』は「変わる伝説、新たな歴史」というコンセプトのもと、2009年にリリースされた『龍が如く3』をリメイクした『龍が如く 極3』と、完全オリジナルストーリーで描かれる新作『龍が如く3外伝 Dark Ties』の2作品を1本に収録したタイトル。

焼肉ライク 新宿歌舞伎町店では、2月3日～3月31日の期間限定で店名を「焼肉ライク 新宿歌舞伎町店」から「焼肉ライク 神室町昭和通り店」に変更。また、店舗限定メニューを販売する。さらに、限定メニュー1品につき「焼肉ライク 神室町昭和通り店」ショップカード1枚がもらえる。

限定メニューは下記の通り。

「神室町昭和通り店限定 特上ホルモン」(ハーフ:400円/10人前:3,890円)は、「真っ黒になるまで焦げて、脂を落とし、味を磨く」という神室町流の焼肉体験を、心ゆくまで味わえる一品。あのシーンの追体験ができる10人前も展開される。

「龍が如くカルビ 極」(940円)は、龍をイメージした、1本牛カルビを丸ごと盛り付けた豪快な一皿。特製の旨辛赤たれに漬け込んだカルビは、ほどよい辛さと肉の旨みを味わえて食べ応えも抜群。

「神室町昭和通り店限定焼肉セット 極」(1,590円)は、「龍が如くカルビ 極」「神室町店 特上ホルモン」を一度に楽しめる神室町限定の焼肉セット。

新宿歌舞伎町店除く全店舗でも2月3日～3月31日の期間限定でコラボメニュー「ドラゴン焼肉セット 極」(1,290円)や「龍が如くカルビ 極」(940円)を提供する。

本キャンペーン実施店舗は下記の通り。

東京都:

新橋本店/浜松町店/田町芝浦店/渋谷宇田川町店/渋谷道玄坂店/新宿西口店/新宿南口店/高田馬場店/五反田西口店/北千住店/池袋東口店/南池袋店/秋葉原電気街店/秋葉原中央通り店/神田西口店/御茶ノ水店/錦糸町北口店/錦糸町南口店/武蔵小山店/飯田橋店/大森西口店/蒲田西口店/中野サンモール店/高円寺店/立川南口店/東久留米店/八王子店/国立店/両国店/浅草店/

千葉県:新京成八柱駅店/船橋ららぽーと前店/柏東口店/千葉C-one店

神奈川県:横浜鶴屋町店/横浜関内店/川崎店/大船店/溝の口店/平塚四之宮店/海老名さがみ野店/平塚北口店/本厚木ミロードイースト店

埼玉県:大宮東口店/川越クレアモール店/川口駅東口店

茨城県:守谷サービスエリア上り店

北海道:札幌狸小路店/函館漁火通り店

大阪府:近鉄鶴橋駅店/大阪福島駅前店/天満橋店/あべの橋店/十三店/なんば御堂筋店/難波なんさん通り店

京都府:京都河原町蛸薬師店

奈良県:大和西大寺駅店

兵庫県:神戸三宮店

新潟県:新潟駅前店

静岡県:静岡呉服町店

石川県:金沢諸江店

愛知県:名古屋新幹線口店/名古屋上前津店/中部国際空港セントレア店

岡山県:さんすて岡山店/岡山下中野店

広島県:ekie広島店

福岡県:天神西通り店/小倉魚町店

熊本県:熊本下通店

鹿児島県:鹿児島天文館店

(C)SEGA