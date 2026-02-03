PayPayは1月30日、地方自治体と連携したキャンペーンや、自治体が「PayPay商品券」を活用する取り組みについて、あらたに2026年3月以降に実施が決定した施策を発表した。

青森県十和田市で最大20%還元

青森県十和田市では、「第2弾 十和田市を笑顔に!PayPay利用で最大20%戻ってくるキャンペーン」を実施する。期間は2026年3月1日午前0時～3月31日午後11時59分まで。キャンペーンは早期に終了することがある。

期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大20%のPayPayポイントが付与される。青森県十和田市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりの付与上限は1,000ポイント、期間あたりの付与上限は3,000ポイントとなる。

秋田県秋田市で最大20%還元

秋田県秋田市では、「食べてトクトク!最大20%戻ってくる!秋田市キャッシュレスキャンペーン!」を実施する。期間は2026年3月1日午前0時～5月20日午後11時59分まで。キャンペーンは早期に終了することがある。

期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大20%のPayPayポイントが付与される。秋田県秋田市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりの付与上限は2,000ポイント、期間あたりの付与上限は5,000ポイントとなる。

山形県遊佐町で最大20%還元

山形県遊佐町では、「お買い物は遊佐町で!PayPayの利用で最大20%戻ってくるキャンペーン第8弾」を実施する。期間は2026年3月1日～3月31日午後11時59分まで。キャンペーンは早期に終了することがある。

期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大20%のPayPayポイントが付与される。山形県遊佐町内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、同町とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたり及び期間あたりの付与上限は10,000ポイントとなる。

群馬県富岡市で最大15%還元

群馬県富岡市では、「物価高に負けるな! 富岡市で最大15%戻ってくるキャンペーン」を実施する。期間は2026年3月10日午前0時～4月30日午後11時59分まで。キャンペーンは早期に終了することがある。

期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大15%のPayPayポイントが付与される。群馬県富岡市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりの付与上限は1,500ポイント、期間あたりの付与上限は6,000ポイントとなる。

千葉県印西市で最大5,000円おトクな商品券

千葉県印西市では、「印西市プレミアムデジタル商品券!最大5,000円おトク!」を実施する。申し込みのうえ抽選に当選し、購入権を取得した12歳以上の千葉県印西市在住者は、PayPayアプリから2,500円分のプレミアムが付いた7,500円分の印西市プレミアムデジタル商品券を5,000円で購入できる。1人最大2口まで申込可能。商品券は、千葉県印西市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店で利用できる。

申込期間は3月2日午前10時～3月18日午後11時59分、販売期間は3月19日午後3時～4月8日午後11時59分、利用期間は3月19日午後3時～8月31日午後11時59分までとなる。

静岡県三島市で最大10,000円おトクな商品券

静岡県三島市では、「三島市プレミアム付デジタル商品券最大10,000円おトク!」を実施する。申し込みのうえ抽選に当選し、購入権を取得した12歳以上の静岡県三島市在住者は、PayPayアプリから1,000円分のプレミアムが付いた6,000円分の三島市プレミアム付デジタル商品券(PayPay商品券)を5,000円で購入できる。同商品券は、1口当たり「全店舗共通券」と「店舗限定券」のセット販売(1セット6,000円分 = 全店舗共通券 5,500円分 + 店舗限定券 500円分)となる。1人最大10口まで申込可能。商品券は、静岡県三島市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店で利用できる。

申込期間は3月2日午前10時～3月26日午後11時59分、販売期間は3月27日午後3時～4月27日午後11時59分、利用期間は3月27日午後3時～8月31日午後11時59分までとなる。

兵庫県明石市で最大12,500円おトクな商品券

兵庫県明石市では、「あかしタコPay50!最大12,500円おトク!」を実施する。申し込みのうえ抽選に当選し、購入権を取得した16歳以上の兵庫県明石市在住者は、PayPayアプリから500円分のプレミアムが付いた1,500円分のあかしタコPay50(PayPay商品券)を1,000円で購入できる。1人最大25口まで申込可能。商品券は、兵庫県明石市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店で利用できる。

申込期間は3月2日午前10時～3月31日午後11時59分、販売期間は4月1日午後3時～4月30日午後11時59分、利用期間は4月1日午後3時～6月30日午後11時59分までとなる。