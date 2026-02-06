松屋フーズは2月11日午後3時より、「ささみかつ定食」(790円)をはじめとした「ささみかつ」を使用したメニュー12種を、一部店舗を除く全国の松のやにおいて販売開始する。

高タンパク質・低脂肪の鶏ささみ肉を使用した「ささみかつ」が復活。松のや特製のタルタルソース「ささみかつ定食」(790円)、大根おろしをのせた「鬼おろしポン酢ささみかつ定食」(890円)、味噌ダレをかけた「味噌ささみかつ定食」(890円)が展開される。

他にも、「たっぷりささみかつ定食」(990円)、「ロースかつ&ささみかつ1本定食」(980円)、「ロースかつ&ささみかつ2本定食」(1,130円)、「親子ささみかつ丼」(790円)、「得朝ささみかつ定食(選べる小鉢付)」(630円)、「得朝ささみかつ定食(小鉢なし)」(590円)、「得朝ささみかつ&コロッケ定食(選べる小鉢付)」(570円)、「得朝ささみかつ&コロッケ定食(小鉢なし)」(530円)、「単品ささみかつ」(290円)などのラインアップがある。

なお、すべて店内・持ち帰りの価格は同一で、持ち帰りの際、みそ汁は別途料金が必要となる。株主優待券は、「ささみかつ定食」「たっぷりささみかつ定食」「鬼おろしポン酢ささみかつ定食」「味噌ささみかつ定食」「親子ささみかつ丼」「得朝ささみかつ定食」「得朝ささみかつ&コロッケ定食」に使用可能。

得朝メニューは午前11時までの時間限定となっている。