かっぱ寿司は、1月22日～1月25日の期間、「新春 ワクワクキャンペーン」を、かっぱ寿司全店で開催する。

今回のワクワクキャンペーンでは、脂の旨みが魅力の「3種のサーモン」と、とろけるような食感の「国産活〆寒ぶり」の食べ比べが楽しめる「3種のサーモン＆活〆寒ぶり食べ比べセット」、唐辛子の「辛(カラ)さとスパイスの「痺(シビ)れ」を効かせた濃厚な味噌ラーメンスープで、鬼金棒監修の「カラシビ味噌らー麺」とスープを最後の一滴まで楽しめるように「おにく飯」をセットにした「カラシビ味噌らー麺＆おにく飯セット」を用意した。

サイドメニューからは、「ローストビーフのサラダ～醤油ドレッシング～」と「茶碗蒸し」をセットにした「サラダ＆茶碗蒸しセット」もお得に食べられる。

また、本格的で季節感のある「ごちそうスイーツ」をテーマにした、かっぱ寿司オリジナルのスイーツブランド「ごちCAFE」からデザートも用意。注文ごとにアイスカタラーナの表面に振ったお砂糖を炙ることで、香ばしい香りとパリパリとした食感を楽しめる「焦がしカラメルのアイスカタラーナ」と「きっと、とろける プレミアムプリン made with KITKAT」をセットにした「ご褒美スイーツセット」は食後にもおやつにもぴったりという。

さらに、抽選で最大20人に1万円分のかっぱ寿司の優待割引券をプレゼント。店内飲食限定で 1 組1 会計あたり3,000 円以上の会計を対象に、その場で当たりがわかる抽選を実施する。