壁に飾られた1枚の写真を見た瞬間、思わず声が漏れた──中田翔氏が「懐かしい」と笑いながらもツッコまずにいられなかった理由。

中田翔氏

2016年に撮影された集合写真にツッコミ

YouTubeチャンネル『中田翔 Sho Nakata』で5日に公開された動画では、「日韓ドリームプレーヤーズゲーム 2025」に出場するため、エスコンフィールドHOKKAIDOを訪れた中田氏に密着。球場内を歩き、中田氏は「すごいね」と興味津々の様子だ。

そんななか、日本ハムが2012年以来、4年ぶり7度目のリーグ優勝と2006年以来、10年ぶり3度目の日本一に輝いたシーズンである2016年に撮影された集合写真が壁にかかっているのを発見した中田氏は、「うわっ、懐かしい! ほらっ(自分も)おる」と喜んだのち、「しっかり一人だけよそ見してる」と、写真に写る自身の表情を指摘。(※動画は5:30〜頃)

さらに、「なんでこれ、もっといい写真なかったん?」「俺だけ下向いてるやん。みんなカメラ目線なのに」とツッコミを入れながら、「なんで? 嫌がらせ?」とボヤくと、スタッフも思わず笑ってしまっていた。