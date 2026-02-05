元プロ野球選手の中田翔氏が、YouTubeチャンネル『中田翔 Sho Nakata』で公開された動画に出演。タワーマンションに住んでいた頃のことを振り返った。

中田翔氏

「ススキノの横のほうにあったタワマンに住んでた」

スタッフから「(日本ハム時代)最初、タワマンに住んでましたよね?」と聞かれ、中田氏は「そう。そのときはススキノの横のほうにあったタワマンに住んでた」と回想。また、スタッフが「タワマンって忘れ物をしたら最悪なやつですよね」と話すと、中田氏も「地獄。なかなかエレベーターも来ないし」とうなずいた。

また、スタッフが「その次に引っ越した先が低層階だったから」と水を向けると、中田氏は「宮の森ね。そこからはずっと宮の森かな?」と記憶をたどりつつ、「運転手さん、ススキノの横って中島ってありましたっけ?」と質問。「こちらから行くと、ススキノの奥側が中島公園っていう大きい公園がある」と答えると、中田氏は「中島公園や! 中島公園のところのタワーマンションだったね。30階やったかな?」と懐かしんでいた。