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【中 5-7 ヤ】
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試合終了
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OUT
6番 花田 旭 セカンドフライ 3アウト
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OUT
5番 Ｏ・カリステ センターフライ 2アウト
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OUT
代打：板山 祐太郎 に代わって 5番 Ｏ・カリステ
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OUT
4番 細川 成也 ライトフライ 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 増田 珠 に代わって 3番 丸山 和郁
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OUT
投手交代：ピッチャー 星 知弥 に代わって 6番 Ｊ・キハダ
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OUT
9番 武岡 龍世 ファーストライナー 3アウト
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OUT
8番 鈴木 叶 ライトフライ 2アウト
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OUT
7番 伊藤 琉偉 ライトフライ 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 代打 阿部 寿樹 に代わって 9番 尾田 剛樹
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OUT
投手交代：ピッチャー 代走 尾田 剛樹 に代わって 1番 Ｈ・メヒア
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OUT
3番 福永 裕基 ライトフライ 3アウト
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OUT
2番 田中 幹也 サードゴロ 2アウト ランナー：1、2、3塁
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OUT
代走：1塁ランナー 高橋 周平 に代わって 9番 尾田 剛樹
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OUT
1番 阿部 寿樹 センターヒット ランナー：1、2、3塁
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OUT
代打：ブライト 健太 に代わって 1番 阿部 寿樹
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OUT
9番 高橋 周平 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
代打：勝野 昌慶 に代わって 9番 高橋 周平
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OUT
8番 加藤 匠馬 ショートフライ 1アウト
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OUT
7番 村松 開人 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
守備交代：レフト Ｄ・サンタナ に代わって 2番 赤羽 由紘
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 橋本 星哉 に代わって 3番 星 知弥
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OUT
6番 増田 珠 見逃し三振 3アウト
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OUT
5番 岩田 幸宏 見逃し三振 2アウト
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OUT
4番 Ｊ・オスナ フォアボール ランナー：1塁
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OUT
3番 橋本 星哉 空振り三振 1アウト
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OUT
代打：廣澤 優 に代わって 3番 橋本 星哉
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OUT
中5-7ヤ
2番 Ｄ・サンタナ センターホームラン ヤクルト得点！ 中 5-7 ヤ
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OUT
投手交代：ピッチャー 齋藤 綱記 に代わって 9番 勝野 昌慶
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OUT
中5-5ヤ
1番 長岡 秀樹 ライトヒット ヤクルト得点！ 中 5-5 ヤ ランナー：1塁
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OUT
中5-3ヤ
齋藤 綱記 がワイルドピッチ ヤクルト得点！ 中 5-3 ヤ ランナー：2、3塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 髙橋 宏斗 に代わって 9番 齋藤 綱記
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OUT
中5-2ヤ
9番 武岡 龍世 フォアボール ヤクルト得点！ 中 5-2 ヤ ランナー：1、2、3塁
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OUT
8番 鈴木 叶 レフトヒット ランナー：1、2、3塁
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OUT
中5-1ヤ
7番 伊藤 琉偉 ライトヒット ヤクルト得点！ 中 5-1 ヤ ランナー：1、2塁
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OUT
ショート 村松 開人が後逸 ランナー：1、3塁
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OUT
6番 増田 珠 ショートエラー ランナー：1、3塁
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OUT
5番 岩田 幸宏 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
守備交代：ファースト Ｍ・サノー に代わって 5番 板山 祐太郎
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OUT
6番 花田 旭 ショートゴロ 3アウト
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OUT
廣澤 優 がワイルドピッチ ランナー：2、3塁
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OUT
5番 Ｍ・サノー セカンドフライ 2アウト
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OUT
4番 細川 成也 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
1塁ランナー福永 裕基 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
3番 福永 裕基 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
2番 田中 幹也 センターフライ 1アウト
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OUT
守備交代：キャッチャー 中村 悠平 に代わって 8番 鈴木 叶
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OUT
投手交代：ピッチャー 大西 広樹 に代わって 3番 廣澤 優
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OUT
4番 Ｊ・オスナ 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 中村 悠平 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 Ｄ・サンタナ ショートゴロ 1アウト ランナー：1、3塁
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OUT
1番 長岡 秀樹 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
9番 武岡 龍世 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 ブライト 健太 センターフライ 3アウト
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OUT
中5-0ヤ
9番 髙橋 宏斗 ライトヒット 中日得点！ 中 5-0 ヤ ランナー：1塁
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OUT
中4-0ヤ
8番 加藤 匠馬 ライトツーベースヒット 中日得点！ 中 4-0 ヤ ランナー：3塁
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OUT
7番 村松 開人 センターフライ 2アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 高梨 裕稔 に代わって 8番 大西 広樹
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OUT
中3-0ヤ
6番 花田 旭 レフトヒット 中日得点！ 中 3-0 ヤ ランナー：1塁
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OUT
5番 Ｍ・サノー センターヒット ランナー：1、3塁
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OUT
4番 細川 成也 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 福永 裕基 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
8番 高梨 裕稔 見逃し三振 3アウト
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OUT
1塁ランナー増田 珠 盗塁失敗 2アウト
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OUT
7番 伊藤 琉偉 空振り三振 2アウト
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OUT
6番 増田 珠 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 田中 幹也 センターフライ 3アウト
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OUT
1番 ブライト 健太 空振り三振 2アウト
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OUT
9番 髙橋 宏斗 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
5番 岩田 幸宏 サードゴロ 3アウト
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OUT
4番 Ｊ・オスナ セカンドダブルプレイ 2アウト
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OUT
3番 中村 悠平 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
8番 加藤 匠馬 空振り三振 3アウト
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OUT
中1-0ヤ
7番 村松 開人 セカンドゴロ 中日得点！ 中 1-0 ヤ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
6番 花田 旭 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
5番 Ｍ・サノー フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
4番 細川 成也 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 福永 裕基 ライトフライ 1アウト
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OUT
2番 Ｄ・サンタナ 見逃し三振 3アウト
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OUT
1番 長岡 秀樹 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
9番 武岡 龍世 空振り三振 1アウト
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OUT
2番 田中 幹也 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
1番 ブライト 健太 ショートゴロ 2アウト
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OUT
9番 髙橋 宏斗 ファースト送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
8番 加藤 匠馬 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 高梨 裕稔 空振り三振 3アウト
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7番 伊藤 琉偉 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
6番 増田 珠 ライトフライ 2アウト
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OUT
5番 岩田 幸宏 セカンドヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｊ・オスナ 空振り三振 1アウト
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OUT
7番 村松 開人 ショートゴロ 3アウト
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1塁ランナー花田 旭 盗塁失敗 2アウト
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OUT
6番 花田 旭 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 Ｍ・サノー 見逃し三振 1アウト
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3番 中村 悠平 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
2番 Ｄ・サンタナ ライトヒット ランナー：1塁
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1番 長岡 秀樹 レフトフライ 1アウト
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4番 細川 成也 見逃し三振 3アウト
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OUT
3番 福永 裕基 ショートゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
2番 田中 幹也 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
1番 ブライト 健太 空振り三振 1アウト
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