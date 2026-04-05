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【オ 2-8 日】
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試合終了
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OUT
8番 Ｂ・シーモア サードゴロ 3アウト
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OUT
代打：若月 健矢 に代わって 8番 Ｂ・シーモア
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OUT
7番 野口 智哉 空振り三振 2アウト
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OUT
6番 中川 圭太 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
5番 森 友哉 キャッチャーファウルフライ 1アウト
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OUT
守備交代：ショート 水野 達稀 に代わって 9番 山縣 秀
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OUT
投手交代：ピッチャー 田中 正義 に代わって 10番 古林 睿煬
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OUT
守備交代：DH 代走 吉田 賢吾 に代わって 3番 吉田 賢吾
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OUT
4番 郡司 裕也 ライトフライ 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 阿部 翔太 に代わって 10番 佐藤 一磨
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OUT
代走：1塁ランナー Ｆ・レイエス に代わって 3番 吉田 賢吾
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OUT
オ2-8日
3番 Ｆ・レイエス センターヒット 日本ハム得点！ オ 2-8 日 ランナー：1塁
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OUT
2番 清宮 幸太郎 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
1塁ランナー五十幡 亮汰 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
オ2-7日
1番 五十幡 亮汰 ライトヒット 日本ハム得点！ オ 2-7 日 ランナー：1塁
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OUT
9番 水野 達稀 レフトスリーベースヒット ランナー：3塁
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OUT
8番 奈良間 大己 空振り三振 1アウト
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OUT
オ2-6日
7番 田宮 裕涼 ライトホームラン 日本ハム得点！ オ 2-6 日
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｌ・ペルドモ に代わって 10番 阿部 翔太
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OUT
4番 太田 椋 セカンドフライ 3アウト
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OUT
3番 紅林 弘太郎 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 西川 龍馬 セカンドフライ 1アウト
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OUT
守備交代：レフト 野村 佑希 に代わって 6番 矢澤 宏太
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OUT
守備交代：センター 西川 遥輝 に代わって 1番 五十幡 亮汰
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OUT
投手交代：ピッチャー 有原 航平 に代わって 10番 田中 正義
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OUT
6番 西川 遥輝 センターフライ 3アウト
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OUT
オ2-5日
5番 万波 中正 レフトホームラン 日本ハム得点！ オ 2-5 日
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OUT
4番 郡司 裕也 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
1塁ランナー清宮 幸太郎 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
3番 Ｆ・レイエス 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 清宮 幸太郎 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 野村 佑希 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｓ・ジェリー に代わって 10番 Ｌ・ペルドモ
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OUT
1番 宗 佑磨 サードフライ 3アウト
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OUT
9番 杉澤 龍 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 若月 健矢 ショートライナー 2アウト
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OUT
7番 野口 智哉 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
9番 水野 達稀 ファーストライナー 3アウト
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OUT
オ2-2日
8番 奈良間 大己 センタースリーベースヒット 日本ハム得点！ オ 2-2 日 ランナー：3塁
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OUT
オ2-1日
7番 田宮 裕涼 センターツーベースヒット 日本ハム得点！ オ 2-1 日 ランナー：2塁
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OUT
6番 西川 遥輝 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 万波 中正 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
4番 郡司 裕也 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
6番 中川 圭太 ショートゴロ 3アウト
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OUT
5番 森 友哉 ファーストゴロ 2アウト ランナー：2塁
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OUT
4番 太田 椋 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 紅林 弘太郎 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 Ｆ・レイエス セカンドフライ 3アウト
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OUT
2番 清宮 幸太郎 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 野村 佑希 デッドボール ランナー：1、2塁
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OUT
9番 水野 達稀 センターフライ 1アウト
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OUT
8番 奈良間 大己 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 西川 龍馬 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
1番 宗 佑磨 センターフライ 2アウト
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OUT
9番 杉澤 龍 サードファウルフライ 1アウト
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OUT
7番 田宮 裕涼 サードゴロ 3アウト
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OUT
6番 西川 遥輝 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
5番 万波 中正 見逃し三振 2アウト
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OUT
4番 郡司 裕也 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
8番 若月 健矢 サードダブルプレイ 3アウト
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OUT
7番 野口 智哉 サードゴロ 1アウト ランナー：1、2塁
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OUT
サード 郡司 裕也がファンブル ランナー：1、2塁
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OUT
6番 中川 圭太 サードエラー ランナー：1、2塁
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OUT
有原 航平 がワイルドピッチ ランナー：2塁
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OUT
ファースト 清宮 幸太郎がファンブル ランナー：1塁
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OUT
5番 森 友哉 ファーストエラー ランナー：1塁
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OUT
3番 Ｆ・レイエス セカンドゴロ 3アウト
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OUT
2番 清宮 幸太郎 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 野村 佑希 センターフライ 1アウト
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OUT
4番 太田 椋 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
3番 紅林 弘太郎 センターフライ 2アウト
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OUT
2番 西川 龍馬 ショートゴロ 1アウト
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OUT
オ2-0日
1番 宗 佑磨 ライトホームラン オリックス得点！ オ 2-0 日
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OUT
9番 杉澤 龍 セカンドツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
9番 水野 達稀 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
8番 奈良間 大己 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 田宮 裕涼 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
6番 西川 遥輝 見逃し三振 1アウト
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OUT
8番 若月 健矢 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 野口 智哉 ライトフライ 2アウト
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OUT
6番 中川 圭太 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
5番 万波 中正 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
4番 郡司 裕也 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
3番 Ｆ・レイエス ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 清宮 幸太郎 セカンドライナー 2アウト
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OUT
1番 野村 佑希 サードゴロ 1アウト
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OUT
5番 森 友哉 サードフライ 3アウト
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OUT
4番 太田 椋 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
3番 紅林 弘太郎 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 西川 龍馬 ショートゴロ 2アウト
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OUT
1番 宗 佑磨 センターフライ 1アウト
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