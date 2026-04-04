オリックス、序盤に2点リード
オリックスが1回表に2点を先制し、試合の主導権を握った。日本ハムは3回を終えて無得点。両チームのイニング別得点は[2-0-0 vs 0-0-0]。中盤へ、オリックスが2点リードで折り返す。
【スタメン】
日本ハム: 1(中)西川 2(一)清宮幸 3(二)野村 4(三)郡司 5(右)万波 6(指)吉田 7(左)水谷 8(捕)田宮 9(遊)水野 10(投)達
オリックス: 1(中)麦谷 2(三)宗 3(指)西川 4(二)太田 5(一)シーモア 6(左)中川 7(右)廣岡 8(捕)若月 9(遊)紅林 10(投)九里
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|8
|7
|1
|0
|.875
|-
|2
|阪神
|9
|6
|3
|0
|.667
|1
|3
|巨人
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|広島
|8
|4
|4
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|5
|中日
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|日本ハム
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|3
|楽天
|9
|4
|4
|1
|.500
|2
|4
|オリックス
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|4
|ロッテ
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|6
|西武
|9
|2
|6
|1
|.250
|4