オリックス、序盤に2点リード

オリックスが1回表に2点を先制し、試合の主導権を握った。日本ハムは3回を終えて無得点。両チームのイニング別得点は[2-0-0 vs 0-0-0]。中盤へ、オリックスが2点リードで折り返す。

【スタメン】

日本ハム: 1(中)西川 2(一)清宮幸 3(二)野村 4(三)郡司 5(右)万波 6(指)吉田 7(左)水谷 8(捕)田宮 9(遊)水野 10(投)達

オリックス: 1(中)麦谷 2(三)宗 3(指)西川 4(二)太田 5(一)シーモア 6(左)中川 7(右)廣岡 8(捕)若月 9(遊)紅林 10(投)九里

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4