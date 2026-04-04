ソフトバンク・ロッテ、3回終了0-0の投手戦

両チームとも無得点で序盤を終えた。ソフトバンクは海野のホームランで2点、柳町のタイムリーで3点の計5点を挙げた。ロッテは藤原のタイムリーで1点を返した。3回終了時点でソフトバンクが5-1とリードを広げている。

【スタメン】

ロッテ: 1(一)岡 2(中)藤原 3(左)西川 4(右)山本 5(三)寺地 6(指)ソト 7(二)池田 8(捕)松川 9(遊)友杉 10(投)田中

ソフトバンク: 1(遊)野村 2(指)近藤 3(左)柳町 4(一)山川 5(三)栗原 6(右)牧原大 7(二)今宮 8(捕)海野 9(中)周東 10(投)松本晴

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