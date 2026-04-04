ソフトバンク・ロッテ、3回終了0-0の投手戦
両チームとも無得点で序盤を終えた。ソフトバンクは海野のホームランで2点、柳町のタイムリーで3点の計5点を挙げた。ロッテは藤原のタイムリーで1点を返した。3回終了時点でソフトバンクが5-1とリードを広げている。
【スタメン】
ロッテ: 1(一)岡 2(中)藤原 3(左)西川 4(右)山本 5(三)寺地 6(指)ソト 7(二)池田 8(捕)松川 9(遊)友杉 10(投)田中
ソフトバンク: 1(遊)野村 2(指)近藤 3(左)柳町 4(一)山川 5(三)栗原 6(右)牧原大 7(二)今宮 8(捕)海野 9(中)周東 10(投)松本晴
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「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|8
|7
|1
|0
|.875
|-
|2
|阪神
|9
|6
|3
|0
|.667
|1
|3
|巨人
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|広島
|8
|4
|4
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|5
|中日
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|日本ハム
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|3
|楽天
|9
|4
|4
|1
|.500
|2
|4
|オリックス
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|4
|ロッテ
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|6
|西武
|9
|2
|6
|1
|.250
|4