楽天・西武、3回終了0-0の投手戦
楽天、西武ともに3回まで無得点。両チーム投手陣が粘り強く投げ合い、0対0のまま中盤へ。楽天は小深田が2打点と活躍したが、得点には結びついていない。序盤を終え、緊迫した展開が続いている。
【スタメン】
西武: 1(左)桑原 2(二)石井 3(捕)小島 4(指)林安可 5(三)渡部 6(一)外崎 7(中)長谷川 8(右)カナリオ 9(遊)源田 10(投)武内
楽天: 1(中)中島 2(右)佐藤 3(三)黒川 4(指)ボイト 5(遊)村林 6(一)浅村 7(左)マッカスカー 8(捕)伊藤光 9(二)小深田 10(投)瀧中
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|8
|7
|1
|0
|.875
|-
|2
|阪神
|9
|6
|3
|0
|.667
|1
|3
|巨人
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|広島
|8
|4
|4
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|5
|中日
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|日本ハム
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|3
|楽天
|9
|4
|4
|1
|.500
|2
|4
|オリックス
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|4
|ロッテ
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|6
|西武
|9
|2
|6
|1
|.250
|4