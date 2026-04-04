楽天・西武、3回終了0-0の投手戦

楽天、西武ともに3回まで無得点。両チーム投手陣が粘り強く投げ合い、0対0のまま中盤へ。楽天は小深田が2打点と活躍したが、得点には結びついていない。序盤を終え、緊迫した展開が続いている。

【スタメン】

西武: 1(左)桑原 2(二)石井 3(捕)小島 4(指)林安可 5(三)渡部 6(一)外崎 7(中)長谷川 8(右)カナリオ 9(遊)源田 10(投)武内

楽天: 1(中)中島 2(右)佐藤 3(三)黒川 4(指)ボイト 5(遊)村林 6(一)浅村 7(左)マッカスカー 8(捕)伊藤光 9(二)小深田 10(投)瀧中

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