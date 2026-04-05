2026.04.05 13:00 ZOZOマリンスタジアム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ソフトバンク 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 8 0
ロッテ 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 8 1
  • 【ソ 4-3 ロ】
  • 試合終了

  • OUT

    9番 友杉 篤輝 キャッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    代走：1塁ランナー 佐藤 都志也 に代わって 8番 小川 龍成

  • OUT

    8番 佐藤 都志也 ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    7番 髙部 瑛斗 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    代打：石垣 勝海 に代わって 7番 髙部 瑛斗

  • OUT

    6番 Ｎ・ソト 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    守備交代：ライト 柳町 達 に代わって 4番 川村 友斗

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 上茶谷 大河 に代わって 10番 松本 裕樹

  • OUT

    4番 柳町 達 キャッチャーファウルフライ 3アウト

  • OUT

    3番 栗原 陵矢 空振り三振 2アウト

  • OUT

    2番 近藤 健介 ショートフライ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 廣池 康志郎 に代わって 10番 澤田 圭佑

  • OUT

    守備交代：DH 代走 和田 康士朗 に代わって 4番 和田 康士朗

  • OUT

    5番 寺地 隆成 空振り三振 3アウト

  • OUT

    1塁ランナー和田 康士朗 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    代走：1塁ランナー Ｇ・ポランコ に代わって 4番 和田 康士朗

  • OUT

    4番 Ｇ・ポランコ ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 西川 史礁 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    ソ4-3ロ

    2番 藤原 恭大 ライトホームラン ロッテ得点！ ソ 4-3 ロ

  • OUT

    1番 岡 大海 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    1番 野村 勇 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    9番 周東 佑京 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    8番 谷川原 健太 センターフライ 1アウト

  • OUT

    9番 友杉 篤輝 セカンドダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    8番 佐藤 都志也 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    7番 石垣 勝海 センターフライ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー Ｃ・スチュワート・ジュニア に代わって 10番 上茶谷 大河

  • OUT

    7番 牧原 大成 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 今宮 健太 センターヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    5番 山川 穂高 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    4番 柳町 達 センターフライ 2アウト

  • OUT

    3番 栗原 陵矢 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    6番 Ｎ・ソト ライトフライ 3アウト

  • OUT

    5番 寺地 隆成 ピッチャーゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 Ｇ・ポランコ 空振り三振 1アウト

  • OUT

    2番 近藤 健介 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    1番 野村 勇 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1塁ランナー周東 佑京 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    9番 周東 佑京 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    8番 谷川原 健太 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 西川 史礁 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    2番 藤原 恭大 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    1塁ランナー岡 大海 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    1番 岡 大海 ショートヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 友杉 篤輝 キャッチャーファウルフライ 2アウト

  • OUT

    8番 佐藤 都志也 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    守備交代：ライト 近藤 健介 に代わって 4番 柳町 達

  • OUT

    守備交代：レフト 柳田 悠岐 に代わって 2番 近藤 健介

  • OUT

    7番 牧原 大成 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    ソ4-2ロ

    6番 今宮 健太 レフトヒット ソフトバンク得点！ ソ 4-2 ロ ランナー：1、3塁

  • OUT

    5番 山川 穂高 セカンドゴロ 2アウト ランナー：2、3塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 小島 和哉 に代わって 10番 廣池 康志郎

  • OUT

    4番 柳田 悠岐 デッドボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    ソ3-2ロ

    3番 栗原 陵矢 レフト犠牲フライ ソフトバンク得点！ ソ 3-2 ロ 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    2番 近藤 健介 ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    1番 野村 勇 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    7番 石垣 勝海 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 Ｎ・ソト ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    ソ2-2ロ

    5番 寺地 隆成 ライト犠牲フライ ロッテ得点！ ソ 2-2 ロ 1アウト ランナー：3塁

  • OUT

    4番 Ｇ・ポランコ ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁

  • OUT

    3番 西川 史礁 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 周東 佑京 サードファウルフライ 3アウト

  • OUT

    ソ2-1ロ

    8番 谷川原 健太 センターヒット ソフトバンク得点！ ソ 2-1 ロ ランナー：1塁

  • OUT

    7番 牧原 大成 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    ソ1-1ロ

    6番 今宮 健太 センターツーベースヒット ソフトバンク得点！ ソ 1-1 ロ ランナー：2塁

  • OUT

    5番 山川 穂高 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    4番 柳田 悠岐 ショートライナー 1アウト

  • OUT

    2番 藤原 恭大 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    1番 岡 大海 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    9番 友杉 篤輝 センターフライ 1アウト

  • OUT

    3番 栗原 陵矢 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 近藤 健介 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 野村 勇 空振り三振 1アウト

  • OUT

    8番 佐藤 都志也 空振り三振 3アウト

  • OUT

    7番 石垣 勝海 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    6番 Ｎ・ソト 空振り三振 1アウト

  • OUT

    9番 周東 佑京 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    サード 寺地 隆成が後逸 ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    8番 谷川原 健太 サードエラー ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    7番 牧原 大成 センターヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    6番 今宮 健太 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    5番 山川 穂高 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    4番 柳田 悠岐 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 寺地 隆成 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    ソ0-1ロ

    4番 Ｇ・ポランコ ショートヒット ロッテ得点！ ソ 0-1 ロ ランナー：1塁

  • OUT

    1塁ランナー西川 史礁 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    3番 西川 史礁 デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    2番 藤原 恭大 センターフライ 2アウト

  • OUT

    1番 岡 大海 センターフライ 1アウト

  • OUT

    3番 栗原 陵矢 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 近藤 健介 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    1番 野村 勇 サードファウルフライ 1アウト

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