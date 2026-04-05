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【ソ 4-3 ロ】
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試合終了
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OUT
9番 友杉 篤輝 キャッチャーゴロ 3アウト
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OUT
代走：1塁ランナー 佐藤 都志也 に代わって 8番 小川 龍成
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OUT
8番 佐藤 都志也 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
7番 髙部 瑛斗 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
代打：石垣 勝海 に代わって 7番 髙部 瑛斗
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OUT
6番 Ｎ・ソト 見逃し三振 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 柳町 達 に代わって 4番 川村 友斗
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OUT
投手交代：ピッチャー 上茶谷 大河 に代わって 10番 松本 裕樹
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OUT
4番 柳町 達 キャッチャーファウルフライ 3アウト
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OUT
3番 栗原 陵矢 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 近藤 健介 ショートフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 廣池 康志郎 に代わって 10番 澤田 圭佑
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OUT
守備交代：DH 代走 和田 康士朗 に代わって 4番 和田 康士朗
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OUT
5番 寺地 隆成 空振り三振 3アウト
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OUT
1塁ランナー和田 康士朗 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
代走：1塁ランナー Ｇ・ポランコ に代わって 4番 和田 康士朗
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OUT
4番 Ｇ・ポランコ ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 西川 史礁 ショートゴロ 2アウト
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OUT
ソ4-3ロ
2番 藤原 恭大 ライトホームラン ロッテ得点！ ソ 4-3 ロ
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OUT
1番 岡 大海 ライトフライ 1アウト
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OUT
1番 野村 勇 見逃し三振 3アウト
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OUT
9番 周東 佑京 ショートゴロ 2アウト
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OUT
8番 谷川原 健太 センターフライ 1アウト
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OUT
9番 友杉 篤輝 セカンドダブルプレイ 3アウト
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OUT
8番 佐藤 都志也 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
7番 石垣 勝海 センターフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｃ・スチュワート・ジュニア に代わって 10番 上茶谷 大河
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OUT
7番 牧原 大成 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
6番 今宮 健太 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
5番 山川 穂高 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
4番 柳町 達 センターフライ 2アウト
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OUT
3番 栗原 陵矢 レフトフライ 1アウト
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OUT
6番 Ｎ・ソト ライトフライ 3アウト
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OUT
5番 寺地 隆成 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
4番 Ｇ・ポランコ 空振り三振 1アウト
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OUT
2番 近藤 健介 ショートゴロ 3アウト
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OUT
1番 野村 勇 空振り三振 2アウト
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OUT
1塁ランナー周東 佑京 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
9番 周東 佑京 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
8番 谷川原 健太 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
3番 西川 史礁 見逃し三振 3アウト
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OUT
2番 藤原 恭大 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
1塁ランナー岡 大海 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
1番 岡 大海 ショートヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 友杉 篤輝 キャッチャーファウルフライ 2アウト
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OUT
8番 佐藤 都志也 レフトフライ 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 近藤 健介 に代わって 4番 柳町 達
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OUT
守備交代：レフト 柳田 悠岐 に代わって 2番 近藤 健介
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OUT
7番 牧原 大成 サードゴロ 3アウト
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OUT
ソ4-2ロ
6番 今宮 健太 レフトヒット ソフトバンク得点！ ソ 4-2 ロ ランナー：1、3塁
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OUT
5番 山川 穂高 セカンドゴロ 2アウト ランナー：2、3塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 小島 和哉 に代わって 10番 廣池 康志郎
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OUT
4番 柳田 悠岐 デッドボール ランナー：1、2塁
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OUT
ソ3-2ロ
3番 栗原 陵矢 レフト犠牲フライ ソフトバンク得点！ ソ 3-2 ロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
2番 近藤 健介 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
1番 野村 勇 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
7番 石垣 勝海 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 Ｎ・ソト ショートゴロ 2アウト
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OUT
ソ2-2ロ
5番 寺地 隆成 ライト犠牲フライ ロッテ得点！ ソ 2-2 ロ 1アウト ランナー：3塁
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OUT
4番 Ｇ・ポランコ ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
3番 西川 史礁 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 周東 佑京 サードファウルフライ 3アウト
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OUT
ソ2-1ロ
8番 谷川原 健太 センターヒット ソフトバンク得点！ ソ 2-1 ロ ランナー：1塁
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OUT
7番 牧原 大成 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
ソ1-1ロ
6番 今宮 健太 センターツーベースヒット ソフトバンク得点！ ソ 1-1 ロ ランナー：2塁
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OUT
5番 山川 穂高 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
4番 柳田 悠岐 ショートライナー 1アウト
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OUT
2番 藤原 恭大 ライトフライ 3アウト
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OUT
1番 岡 大海 サードゴロ 2アウト
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OUT
9番 友杉 篤輝 センターフライ 1アウト
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OUT
3番 栗原 陵矢 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 近藤 健介 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
1番 野村 勇 空振り三振 1アウト
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OUT
8番 佐藤 都志也 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 石垣 勝海 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
6番 Ｎ・ソト 空振り三振 1アウト
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OUT
9番 周東 佑京 レフトフライ 3アウト
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OUT
サード 寺地 隆成が後逸 ランナー：1、2、3塁
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OUT
8番 谷川原 健太 サードエラー ランナー：1、2、3塁
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OUT
7番 牧原 大成 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
6番 今宮 健太 レフトフライ 2アウト
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OUT
5番 山川 穂高 レフトフライ 1アウト
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OUT
4番 柳田 悠岐 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 寺地 隆成 レフトフライ 3アウト
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OUT
ソ0-1ロ
4番 Ｇ・ポランコ ショートヒット ロッテ得点！ ソ 0-1 ロ ランナー：1塁
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OUT
1塁ランナー西川 史礁 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
3番 西川 史礁 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
2番 藤原 恭大 センターフライ 2アウト
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OUT
1番 岡 大海 センターフライ 1アウト
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OUT
3番 栗原 陵矢 ショートゴロ 3アウト
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OUT
2番 近藤 健介 ショートフライ 2アウト
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OUT
1番 野村 勇 サードファウルフライ 1アウト
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