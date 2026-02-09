「医者や知識人などすべてが殺された」ポル・ポト大虐殺の真相に迫る　人気女性ラッパーがカンボジアで元ギャングを直撃&スラム街に潜入

9日のTBS系バラエティ番組『クレイジージャーニーSP』(20:55～22:57)では、ラッパー・Awichのカンボジア現地取材の模様が放送される。

カンボジアを現地取材したAwich

カンボジアの国民的スターと夢の共演も

1970年代の後半、カンボジア当時の人口の4分の1にあたる約170万人の犠牲者を出したといわれる、ポル・ポト率いるクメール・ルージュによる大虐殺。Awichはカンボジアを訪れ、元ギャングを直撃取材しながらスラム街にも潜入し、ポル・ポト大虐殺の真相を追う。さらに、カンボジアの国民的スターと、観客1万人以上の歴史的ライブで夢の共演を果たす。

また、同番組ではお馴染みのジャーナリスト・丸山ゴンザレス氏が、ハワイのドラッグ問題に迫る。YouTubeにアップされた予告映像では、丸山ゴンザレス氏と対面したドラッグの売人が「ハワイは楽園じゃない。フェイクパラダイスさ」と語る映像や、「医者や知識人などすべてが殺された」というカンボジア現地の人の声も収めている。

【編集部MEMO】

『クレイジージャーニー』は、バナナマン・設楽統、小池栄子が司会を務める紀行バラエティ番組。独自の目線や強いこだわりを持って世界や日本を巡る人々(＝クレイジージャーニー)がスタジオに招かれ、常人離れした体験談を語る。さらに、クレイジージャーニーの新たな旅にスタッフが同行し、未知の領域に潜入した密着映像も届ける。

(C)TBS