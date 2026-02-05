UCC上島珈琲は2月6日～14日、お試しチョコ珈琲店「1CHOCOLATE&1DRIP」をMarunouchi Happ. Stand & Gallery(東京都千代田区丸の内)で開催する。

同イベントは、カプセル式ドリップコーヒーシステム「ドリップポッド」10周年企画の第7弾。東京・丸の内の丸ビル1階「マルキューブ」を舞台に開催されるスイーツ&ショコライベント「MARUNOUCHI Valentine Market 2026」にあわせ、同イベントの出店ブランド17店のうち6店、全8種類のチョコレート・スイーツと、スイーツの味わいをより引き立てるコーヒーをセットにした「コーヒーマリアージュ」(200～500円)を、丸の内仲通りにあるMarunouchi Happ. Stand&Galleryの期間限定メニューとして提供する。

開催期間は2026年2月6日～2月14日。営業時間は平日が8:00-22:00(L.O 21:00)、土日祝日は11:00-20:00(L.O 19:00)までとなる。数量限定のため、販売終了となる場合がある。

スイーツに合わせた特別な一杯をセレクト

提供するコーヒーは、UCC選りすぐりのスペシャルティコーヒーを含む8種類をセレクト。産地やブレンドによりそれぞれ異なるフレーバーや味わいをもつコーヒーカプセルを、プロのハンドドリップ技術を再現したカプセル式コーヒーマシン「DRIP POD YOUBI」で1杯ずつ抽出する。また、生チョコレート、クッキー、カヌレ、もなかなど全8種類のチョコレート・スイーツそれぞれの味わいを最大限に引き出すよう組み合わせ、メニュー化。「チョコの数だけ、おいしいコーヒーがある」というコンセプトに基づき、多彩なコーヒーマリアージュを体験できる。

憧れのブランドのチョコレートを"ひと粒"試食感覚で楽しめる

神奈川県・横浜に本店を構える日本初の生チョコレート店「SILSMARIA(シルスマリア)」の生チョコレートや、「ドバイチョコレート」の進化系で話題のブランド「divan(ディヴァン)」、昨年日本初のカフェサロンをオープンしたベルギー・ブリュッセル発のBean to Barチョコレートブランド「BENOIT NIHANT(ブノワ・ニアン)」など、話題のスイーツが集結。普段ひと粒では販売していないチョコレートや、店頭ではお試しできないお取り寄せスイーツなどが200円から楽しめる。さらに、より楽しみたいと思ったスイーツはMARUNOUCHI Valentine Marketにて購入することも可能。

提供するコーヒーマリアージュ

チョコレート専門店・SILSMARIAは、2種類のセットを提供する。「公園通りの石畳シルスミルク」×DRIP POD「鑑定士の誇り リッチブレンド」(200円)は、芳醇なミルクチョコレートと、ローストしたナッツのような香ばしさ・コクのある味わいが特徴のコーヒーを組み合わせたセット。

「紅玉りんご生チョコレート」×DRIP POD「有機栽培コロンビア」(200円)は、甘酸っぱい香りが広がる生チョコレートと、コロンビアで丁寧に有機栽培されたコーヒー豆を100%使用したコーヒーのセット。

岩手県陸前高田市の自社工房で、オーガニックのカカオ豆と沖縄県産黒糖のみを使うことにこだわった「CACAObroma」からは、チョコレートを贅沢に使用した「チョコ屋さんのチョコクッキー」と、柑橘のようなフルーティーですっきりとした味わいの「モカ&キリマンジァロ」を組み合わせたセット(200円)が登場する。

洋菓子カスターニャが直営するカヌレ専門店「立町カヌレ」は、ショコラカヌレにいちごチョコをたっぷりとデコレーションした「ストロベリーチョコカヌレ」と、アーモンドのような香ばしさとコクのある味わいの「カフェインレス ブラジル&コロンビア」のセット(500円)を提供する。

現代的な感性で和菓子の新しい魅力を発信する「KOMU WAGASHI」からは、濃厚なチョコレート餡×ビターなカカオニブ種のもなか「籠む もなか/チョコレート餡×カカオニブ種」と、ダークチョコレートのような甘みとコクが特長の「グァテマラ&コロンビア」を組み合わせたセット(500円)が登場する。

トルコを代表する老舗ブランド・divanは、2つのセットを提供する。「アードワーズチョコレート(クラシック)」×DRIP POD「カフェインレス モカ&ブラジル」(200円)は、香ばしさと甘さのあるコーヒーと、キャラメリゼされたアーモンドが調和するセット。蜂蜜のような甘い余韻と香ばしさが口いっぱいに広がる。

「ピスタチオドバイチョコレートプラリネアソート」×DRIP POD「ブルーマウンテンブレンド」(200円)は、人気商品のピスタチオドバイチョコレートと、苦味・酸味・コクが調和したブラウンシュガーのような上品な甘みが特長のコーヒーを組み合わせたセット。

「BENOIT NIHANT」は、チョコレートの持つベリーのような風味がコーヒーと溶け合い、ジャスミンのような甘い花の香りが広がる「グランクリュ ボックス(ラジェド ド オウロ)」×DRIP POD「スプリングブレンド2026」の特別セット(300円)を提供する。