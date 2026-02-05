三井不動産と三井不動産ホテルマネジメントは2月1日、「三井ガーデンホテル札幌」をリニューアルにオープンした。

三井ガーデンホテル札幌 エントランス

館内は、「WELLNESS HARMONY」をデザインコンセプトとし、北海道の自然やアートが調和する温もりある空間を創出している。エントランスには美瑛の「青い池」などをモチーフにしたアートを配置し、レセプションカウンターにはグループ保有林の間伐材を活用するなど、環境負荷を抑えたサステナブルな空間づくりにこだわった。

レセプションカウンター

客室はニーズの多様化に合わせ、全7スタイル・177室へと刷新した。特にグループやファミリー層向けに3～4名対応の客室を140室へ大幅増設し、水回り設備や家具も一新。客室サインには、北海道の伝統的な手法で作った工芸品である優佳良織(ゆうからおり)を用いている。

大浴場も全面リニューアルし、ローカリティと落ち着きを感じられるデザインに刷新。女性用脱衣室を拡張して洗面スペースやパウダースペースを増設し、利便性を高めた。

女性用パウダースペース

2階大浴場フロアには中長期滞在に便利な「ユーティリティラウンジ」を新設。ソファ、飲料や軽食を販売する自動販売機、コーヒーマシンを備えた休憩スペースを設置し、客室以外の居場所として自由に利用できる。

ユーティリティラウンジ

1階レストランでは、道産食材と発酵文化を掛け合わせた料理を提供する「Hakko &」が出店し、食の面からも健やかな滞在を支援する。