ファミリーマートは2月3日、全国の店舗スタッフが発案した「クリームパン」の新商品を全国9エリア(北海道・東北エリア、新潟・北関東エリア、南関東エリア、東海・北陸エリア、関西エリア、中国・四国エリア、九州エリア、南九州エリア、沖縄エリア)の各地域で発売する。

同社では、店舗スタッフが商品の発案や選定に参加する「わくわく働けるお店」を目指した取り組みを行っている。2021年の「スフレ・プリンフェスティバル」をはじめ、2022年は「がっつきメシ」、2023年は「地域対抗!シュークリーム王決定戦」、2024年は「あんこパン王決定戦」、2025年は「大満足!おトクな惣菜パン」をテーマに商品を展開。今回、第6弾として、「クリームを味わうパン」をテーマに、店舗スタッフ考案の個性豊かなクリームパンを発売する。商品アイデアを全国各地の店舗スタッフから募集したところ1,881件が集まり、その中から各エリア代表となる9種類が選出された。

北海道・東北エリア代表「チョコクリーム揚げぱん」(168円)は、もっちり食感のブリオッシュ生地にチョコクリームがたっぷり入った、懐かしさと新しさが融合した揚げパン。北海道・青森県・岩手県・秋田県・山形県・宮城県・福島県で発売する。

新潟・北関東エリア代表「なめらかクリームのダブルクリームデニッシュ」(168円)は、なめらかな口当たりのカスタード風味クリームとコクのあるカスタード風味クリームの2種類を使用したデニッシュ。新潟県・茨城県・群馬県・栃木県・埼玉県・千葉県で発売する。

南関東エリア代表「バター入りクリームのレーズンサンド」(168円)は、歯切れのいいソフトフランスパンに、バター入りクリームとラム風味レーズンを混ぜたクリームをサンドした商品。東京都・神奈川県・山梨県・長野県・静岡県(一部店舗)で発売する。

東海・北陸エリア代表「スイートポテト風クリームパン」(168円)は、「五郎島金時」のおいしさを感じられるクリームと、くちどけの良いホイップクリームの2種類のクリームを味わえるパン。岐阜県・静岡県(一部店舗)・愛知県・三重県(一部店舗)・富山県・石川県・福井県・和歌山県(一部店舗)で発売する。

関西エリア代表「たっぷりクリームのクレームブリュレパン」(198円)は、飴掛けしたパンに、バニラシード入りカスタードクリームとカスタード味ホイップを入れ、クレームブリュレのような味わいに仕立てたパン。滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県(一部店舗)・三重県(一部店舗)で発売する。

中国・四国エリア代表「アップルクリームinブリュレ風デニッシュ」(168円)は、デニッシュ生地にカスタードフィリングとリンゴのフィリングを包み込み、ブリュレ風に焼き上げたデニッシュ。鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県(一部店舗)・徳島県・香川県・愛媛県・高知県で発売する。

九州エリア代表「クリームたっぷりドーナツ」(170円)は、ふんわりとした生地にカスタードクリームを包んで揚げ、さらにホイップクリームを注入した、クリームたっぷりのドーナツ。福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・山口県(一部店舗)で発売する。

南九州エリア代表「スモア風チョコクリームパン」(178円)は、デニッシュ生地にチョコクリームを入れ、マシュマロをトッピングした、甘さの溢れるチョコクリームパン。少し温めて食べるとマシュマロが溶けて、とろもち食感を味わえる。宮崎県、鹿児島県で発売する。

沖縄エリア代表「クランブルカスタードデニッシュ」(230円)は、デニッシュ生地にカスタードクリームを入れ、表面にクランブルをトッピングした、ボリューム感のあるデニッシュ。沖縄県で発売する。