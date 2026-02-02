ファミリーマートは2月3日、「Wチャーシュー!鹿児島ラーメン」(598円)と、「甘辛ソース仕立て ホルモン焼うどん」(550円)の2種類を九州地方(福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県)と山口県(一部店舗)のファミリーマートで発売する。

「九州麺めぐりフェア」がフィナーレ

同社では2025年9月より、「九州麺めぐりフェア」を開催してきた。各地の銘店や地元の味を届けてきた本フェアも、いよいよ今回の第6弾でフィナーレを迎える。

最後を締めくくる2品は、鹿児島ラーメン専門店オリジナルの「かえし」と、2種の食べ応えのあるチャーシューが特徴のWチャーシュー!鹿児島ラーメン。かえしと焦がしネギオイルを使用した香ばしい風味のスープに仕上げた。

2品目は、2025年11月11日発売の同フェア第3弾で登場し好評だった、福岡県北九州市発祥の焼うどんをモチーフに、九州地方で馴染みのある「ホルモン」をあわせたホルモン焼うどんが再登場する。

対象の飲料とセットでおトクに

2月3日～3月2日まで、同フェア対象の調理麺とサントリー「伊右衛門 毎日すこやか濃い緑茶 600ml」をアプリ「ファミペイ」を提示して、セットで購入すると、ファミマポイント100円相当を還元する。