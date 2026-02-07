体重リバウンドの裏で進んでいた異変…天野ひろゆきが直面した“静かな病気”の正体

自覚症状がないからこそ、対策が遅れてしまう病気がある。8日に放送されるCBC・TBS系健康情報番組『健康カプセル!ゲンキの時間』(毎週日曜7:00～)では、キャイ～ン・天野ひろゆきのケースを通して、高血圧と肝臓を守るために知っておきたいポイントを専門医が解説する。

体重が72.8kgから80.3kgにリバウンド

一昨年の1月、番組で受けた健康診断で脂質異常症や脂肪肝、脳梗塞の危険因子などが判明したキャイ～ン・天野ひろゆき。その後、一昨年の6月には体重が72.8kgに減り、ダイエットに成功。しかし、現在の体重は80.3kgにリバウンドしてしまう。

体重の増加とともに密かに進行していたのは、“サイレントキラー”と言われる「高血圧」と「肝臓の病」。診断結果を受け、天野は思わず「病気なんですね」と声を上げる。

そこで今回は、「長引く“高血圧”の悪影響」「血管の老化度をチェック“開眼片足立ちテスト”」「肝臓に迫る恐怖とは?」「血圧が下がる? “8秒ジャンプ”」「肝臓を守る方法“体重の減らし方”と“食事で心がけること”」のテーマに沿って、高血圧対策や肝臓を守る方法を伊賀瀬道也氏(愛媛大学大学院医学系研究科 抗加齢・予防医療センター センター長 医学博士)、米田正人氏(横浜市立大学大学院医学研究科 肝胆膵消化器病学 主任教授 医学博士)が解説する。