ファミリーマートは2月3日、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」から、元祖スタミナ満点らーめん「すず鬼」が監修する3商品を全国のファミリーマートで発売する。

「すず鬼監修 スタミナ満点ワンタンスープ」(193円)、「スタミナラーメン すず鬼 背徳ニンニク醤油」(288円)、「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼 スタ満メシ」(375円)

すず鬼は、2019年に東京都三鷹市で創業された「スタ満」というスタミナ系ラーメンの新ジャンルとしてブレイクし、「お取り寄せラーメン オブ・ザ・イヤー」総合大賞を3年連続で受賞している人気ラーメン店。ファミリーマートでは、2023年から継続して同店監修のカップ麺やポテトチップスなどのお菓子を発売している。

今回は、初監修となる冷凍ごはんから、醤油ベースのパンチのある味わいに、ガツンとニンニクを効かせ、お店さながらの"鬼ジャンク"な中毒性を再現した「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼 スタ満メシ」(375円)が新登場する。

「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼 スタ満メシ」(375円)

また、カップ入りスープカテゴリでも初監修となる「すず鬼監修 スタミナ満点ワンタンスープ」(193円)は、同店の人気メニュー「スタ満ソバ」の定番の食べ方"小ライス×生玉子"の味わいを再現し、スープ単体でも満足感のある仕立てながら、別売りの「塩おむすび」を入れることで、より満足感と背徳感を楽しめる。

カップ麺「スタミナラーメン すず鬼 背徳ニンニク醤油」(288円)は、豚肉の旨みに、ニンニクの香りがガツンときいた醤油スープが特長。従来よりもとろみを抑えて醤油感を高めることで、さらにお店の味わいに近づけた。