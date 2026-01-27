ローソンは1月27日より、「自由が丘スイーツファクトリー」や「ストロベリーマニア」が監修したショコラ5品を販売している。

「自由が丘スイーツファクトリー」コラボ商品

ローソン「自由が丘スイーツファクトリー フルージュクランチショコラ 6個入」

スイーツブランド「自由が丘スイーツファクトリー」が監修したショコラは3品。

まずは、ピスタチオとアーモンドのクランチがたっぷり入った「自由が丘スイーツファクトリー フルージュクランチショコラ 6個入」。甘酸っぱいフランボワーズチョコレートと、優しい甘みのホワイトチョコレートでコーティングされている。価格は1,296円。

続いて、シャインマスカットグミをチョコレートで優しく包んだ「自由が丘スイーツファクトリー シャインマスカットグミのチョコレート」。大人なグミチョコの食感と風味を楽しむことができる。47g入りで、価格は1,080円。

ドライフルーツとチョコレートのハーモニーを楽しむことのできる「自由が丘スイーツファクトリー 柚子ピューレショコラ&オランジェットショコラ」も登場。国内産柚子皮と国内産セミノールにミルクチョコレートがかけられている。30g入りで、価格は1,080円。

「ストロベリーマニア」コラボ商品

ローソン「ストロベリーマニア 苺ショコラアソート 7個入」

いちごのスイーツ専門店「ストロベリーマニア」とのコラボ商品は2品。

「ストロベリーマニア 苺ショコラアソート 7個入」は、苺型のチョコ2種(ミルク・ホワイト)と苺型のタブレットチョコ2種(ミルク・ストロベリー)のアソートとなっている。価格は1,026円。

ローソン「ストロベリーマニア 苺ショコラ 6個入」

また、かわいらしい苺型のチョコレート2種(ミルク・ホワイト)アソートのバレンタインギフト「ストロベリーマニア 苺ショコラ 6個入」もラインアップされている。価格は864円。