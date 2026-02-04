ローソンは2月3日より、期間限定の盛りすぎチャレンジメニューとして、「盛りすぎ! 厚切りロースカツサンド」を全国の「ローソン」にて販売している。
現在、今年度3回目となる「盛りすぎチャレンジ」を展開しているローソン。2月3日から、通常2個入りのカツサンドを3個に増量した「盛りすぎ!厚切りロースカツサンド」を販売している。価格は495円。
