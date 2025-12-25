テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、21日にABCテレビ・テレビ朝日系で放送された『M-1グランプリ2025』について、注目度データを分析した。

キー各局の同月平均注目度全属性で上回る

注目度は、テレビの前にいる人(滞在者)のうち、テレビ画面に視線を向けていた人(注視者)の割合を表す数値。

『M-1』が放送された同月の関東地上波キー各局の平均注目度と番組の平均注目度を比較すると、集計したすべての属性で『M-1』が高いという結果が出た。

特にMF1層(20～34歳)においては、テレビ朝日の平均注目度を13.3ポイントも上回り、通常時よりも視聴者が画面にくぎ付けになっていたことがわかった。

100人中70人強が画面にくぎづけ

番組全体の視聴傾向を毎分データでチェックしてみると、世帯テレビオン率は右肩上がりに上昇。注目度はCMのタイミングなどで下落するものの、後半に進むにつれて上昇している様子がわかる。

最も注目されたシーンは21代目王者がたくろうに決定した瞬間で、注目度は73.7％。テレビの前に100人滞在していたとすると、70人強の人たちが画面にくぎづけになっていたことを意味する。

CMも含めて番組全体が一体化あるコンテンツに

『M-1』は、ここでしか見られないCMやお笑い要素の強いCMが多く放送されることも特徴。番組内で放送されたCMの注目度ランキングを見ると、1位の日清食品『どん兵衛「M-1 セールでね～」篇』が注目度70.0％という高い注目度を獲得した。

同CMは、『M-1グランプリ』内で1度だけ放映される「M-1優勝お祝いセール」の告知で、空気階段の鈴木もぐらが出演。貴乃花の幼少期のインタビューをパロディ化しており、インパクト抜群だ。元ネタを知っている人もそうでない人も、思わずくぎづけになってしまう演出だった。

『M-1』は、CMも含めて番組全体が一体感のあるコンテンツになっていることで、CMの注目度も上昇しやすい傾向にあるのかもしれない。