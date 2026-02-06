ローソンエンタテインメントは、EBiDAN @Loppi・HMV限定グッズを2026年2月2日より、カプセルトイ『EBiDAN アンブレラマーカー』を2026年2月20日より発売する。

EBiDAN @Loppi・HMV限定グッズは、冬の休日私服デートスタイルのEBiDAN選抜メンバー18名による、すべて撮りおろし写真を使用した限定デザインとなっている。2026年2月2日10:00～2026年3月2日23:59の期間、全国のローソン店頭のマルチメディア端末Loppi、HMV&BOOKS online、HMV店舗(HMV record shopを除く)にて予約受付を行う。商品の提供は2026年5月28日から。

「フレークシールセット」は、推しと過ごす“ときめきのオフタイム”を、貼って楽しむフレークシール。手帳やスマートフォン、ノートなど、身近なアイテムを自分だけの推し空間に彩る。

「2連チャームキーホルダー」は、推しとの“何気ない幸せな時間”を閉じ込めた2連チャーム。バッグやポーチにつけて、いつでも推しをそばに感じられるアイテム。

「カスタム証明写真風キーホルダー」は、推しとの“何気ないひととき”を形にした、カスタム証明写真風キーホルダー。組み合わせて楽しめる、自分だけの特別な一品に仕上がる。

「推しメンセット」(全18種/各3,600円)は、2連チャームキーホルダーとカスタム証明写真風キーホルダーをメンバー別にセットにした、“好き”を一気にそろえられる満足度MAXの推しメンセット。なお、HMV店舗では「推しメンセット」の販売は行わないため注意すること。

カプセルトイ『EBiDAN アンブレラマーカー』は、vol.1、vol.2でそれぞれ9種類となる全18種類を、HMV15店舗、gashacoco(ガシャココ)、ガシャポンのデパートほか、カプセルトイコーナーにて2026年2月20日より順次販売する。価格は1回500円。





EBiDAN アンブレラマーカー(vol.1/vol.2)

また、gashacoco(ガシャココ)店舗の池袋、名古屋ゼロゲート、心斎橋BIGSTEPのPOP UPスペースでは、EBiDANのポスターやパネル展示・MV放映などの限定展開も実施する。実施期間は2026年2月20日～2026年2月26日まで。