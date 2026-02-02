ローソンは、2月10日より、全国のローソン店舗(一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く)で、「可哀想に!」が手掛けるキャラクター「おぱんちゅうさぎ」などとコラボレーションしたキャンペーンを実施する。本キャンペーンでは、対象商品を購入すると先着・数量限定でオリジナルアクリルヘアゴム(全5種)がもらえる企画や、店頭でのオリジナル菓子やグッズの販売、＠Loppiでのオリジナルグッズの受注販売を実施。また、キャンペーンに先駆け、2月3日より全国のローソン店舗(一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く)で、マグカップ付きゼリーを発売する。

おぱんちゅうさぎandんぽちゃむマグカップ付きゼリー(ぶどう味)

2月3日より、ローソン限定で「おぱんちゅうさぎandんぽちゃむマグカップ付きゼリー(ぶどう味)」(968円・マグカップデザイン全2種)を店頭で販売する。数量限定につき、なくなり次第販売終了。

先着・数量限定でもらえるオリジナルアクリルヘアゴム

2月10日AM7:00～2月23日の期間中、対象のお菓子を3点購入すると、先着・数量限定でオリジナルアクリルヘアゴム(全5種)をその場で1個プレゼントする。景品は1人1店舗の買い物につき各種1個、計5個まで。先着数量限定のため、景品がなくなり次第終了。

おぱんちゅうさぎラングリーチョコ12枚

2月10日より、「おぱんちゅうさぎラングリーチョコ12枚」(760円・全1種)を販売する。マグネットシート1枚(全5種)のうち1枚入りで、絵柄は選べない。

アクリルキーホルダー付きトートバッグ

2月10日より、「アクリルキーホルダー付きトートバッグ」(1,980円・全1種)をローソン限定で店頭にて販売する。

オモテ

ウラ

アクリルキーホルダー

ハート型いちごチョコレートクランチ

2月10日より、ローソン限定で、「ハート型いちごチョコレートクランチ」(980円・全1種)を店頭にて販売する。

@Loppi・HMV&BOOKS onlineオリジナルグッズ

2月10日AM10:00～3月30日23:30の期間中、@Loppi・ HMV&BOOKS onlineにて、限定のオリジナルグッズを販売する。受付期間中であっても、受付を終了する場合がある。

へんしん!ポン!タシリーズ ポン!ぬい おぱんちゅうさぎ

「へんしん!ポン!タシリーズ ポン!ぬい おぱんちゅうさぎ」(全1種・3,850円)は、ポイントサービス「Ponta」のキャラクター・ポンタの着ぐるみを着たようなぬいぐるみ。サイズ約H190mm。

タイダイ染めTシャツ

「タイダイ染めTシャツ」(全1種・4,400円)は、サイズはLサイズ(身丈：730mm 身幅：550mm 肩幅：500mm 袖丈：220mm)を展開。

マグカップ

「マグカップ」(全1種・2,200円)は サイズがΦ81×H96mm。

涼感タオル＆ポーチセット

「涼感タオル＆ポーチセット」(全1種・2,970円)は、涼感タオルのサイズが約Ｗ850×Ｈ340mm、ポーチサイズが約W210×H180mm。

X引用ポストキャンペーン

2月10日のポスト後～2月16日23:59のキャンペーン期間中、ローソン公式Xアカウント「ローソン(@akiko_lawson)」をフォローし、対象のポストに「ローソンとおぱんちゅうさぎ」とコメントを入れて引用ポストした方の中から抽選で1名にオリジナルQUOカード10,000円分をプレゼントする。

