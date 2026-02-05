WOWOWのドラマ『ながたんと青と -いちかの料理帖-2』(20日スタート、毎週金曜23:00～ ※第1話無料放送・配信)の撮影現場レポートが届いた。

このドラマは、2023年に放送されたドラマの続編。戦後間もない京都を舞台に、門脇麦演じる主人公の料理人・桑乃木いち日が経営難の実家の料亭「桑乃木」存続のため、作間龍斗(ACEes)演じる大阪の老舗ホテル経営者の三男・山口周と政略結婚したことから始まるグルメラブストーリーだ。

前作では、望まぬ結婚で出会った2人が、いち日の“人の心に寄り添う料理”で「桑乃木」を立て直そうとする中で次第に心を通わせ、本物の夫婦となるまでが描かれた。その直後から始まる本作は、夫婦のもとに“新たな家族”がやってくるほか、山口家の次男で周の兄・栄(小林虎之介)の登場を機に、経営難から脱却し始めた「桑乃木」に再び試練が訪れる。結婚から1年、相変わらずもどかしい恋を育む2人に怒涛のように訪れる環境の変化を前に、夫婦の絆が試されることになる。

久間田琳加、白石隼也、小野武彦、飯田基祐、床嶋佳子、中村蒼、戸田恵子といった、前作のキャスト陣はもちろん続投。新レギュラーキャストとして、物語をかき乱す周のアメリカ帰りの兄・川島栄役の小林をはじめ、病弱だが天真爛漫な栄の妻・川島頌子役に恒松祐里、桑乃木家にやってくる養子・岡部道哉役に、オーディションで選出された子役・眞野陸が決定している。

現場レポートは、以下の通り。

2025年6月、京都。『ながたんと青と -いちかの料理帖-2』は、桑乃木周役・作間龍斗1人のシーンからクランクインした。場所は第1期でも度々登場した、周が通う大学の講堂。白の開襟シャツにスラックスという夏の学生服姿で登場した作間は、前作から約3年という時の流れを感じさせないリラックスした表情だ。

昼休み、いち日の愛妻弁当を食べる第1話のシーンから撮影がスタート。お弁当箱を開けると同時に、左右後ろの席の友達が、うらやましそうに中をのぞく。動じない周は「いただきます」と手を合わせ、きれいにお箸を持ち、だし巻き卵をひと口でパクリ。ゆっくり噛んで味わい、「うまいな」と低く小さい声でつぶやく。本作の取材現場で記者からよく問われる「『ながたん』の現場で一番おいしかった料理は?」という質問でいつも作間が即答する「卵焼き」がこれ。大好物との約3年ぶりの再会である。

台本には「『いただきます』と手を合わせる」とは書かれていないが、几帳面で真面目な周らしい所作は、作間から自然に出てきたものであろう。そしてやはりお箸を持つ手が美しい。テストと本番を合わせ、計4個のだし巻き卵を食べた作間。カットがかかった後も友人役の俳優たちと談笑しながらお弁当を食べ続けたところを見ると、よほどおしかったのだろう。NHK『きょうの料理』などで知られる料理研究家・大原千鶴監修の料理はやはりシリーズを通して大きな見どころの一つだ。合間の時間に作間に確認すると「今日の朝ごはんでした。やっぱりめちゃくちゃおいしいです」とうれしそうに語っていた。

その後、場所を移動してとある寺へ。いよいよ、主人公・桑乃木いち日を演じる門脇麦のクランクインだ。

6月末と言えど、ロケ地の京都はすでに猛暑。じっとしていても汗がにじむ暑さの中、黒地に花柄の着物を着た門脇がさっそうと階段を上りながら「おはようございます!」と現場入りした。

続いて現場入りした作間はシャツにスラックス姿で学生姿の時より大人っぽく見える。なにより、2人が並んだ時のたたずまいがとても自然で、撮影初日ながら、すでに夫婦の空気感。続編ならではのあうんの呼吸が伝わってきた。

冬の設定ゆえ、着物の上にさらにコートを羽織っている門脇。「サウナスーツだと思おう。わざわざ買う人だっているんだから!(笑)」と冗談を交え、暑さを心配する周囲を和ませる。作間もコートを羽織るが、顔に汗をかく様子がなく、表情は涼やかだ。猛暑の中でも談笑する2人。落ち着いた現場の雰囲気が心地よい。

そして、いち日の父が眠る墓に2人で参り、家内安全を祈るという第3話(3月6日放送・配信)のシーンの撮影がスタート。桑乃木家のお墓の前にしゃがんで手を合わせる2人。セリフのないシーンだが、市岡歩監督から「いち日としては家内安全を祈って、周のことをちらっと見る」という指示が。指示を受けた門脇は、手を合わせながら少しだけ作間を見やる。その自然な目くばせの中に、いち日の周への愛情がにじんでいた。生い茂る木々の合間からカメラ位置、光が入る位置を調整しながらもスピーディーに撮影は進み、厳かなシーンの撮影は終了した。

お墓参りの後、お寺の階段を下りながらいち日が周に、お墓で何を祈ったのか尋ねるシーンは、京都のとある寺の美しい情景を映すべく、引き画で撮られた。いち日が前を歩き、一歩引いて後ろを歩く周。そんな控えめな2人の関係がほほえましく映る。おいしそうな料理と共に、京都の美しい風景にも注目だ。

その後、周が意を決してあるプレゼントを手渡すという第3話クライマックスの重要なシーンの撮影へ。テストから本番へ、いち日の顔、周の顔、2人の手元、それぞれを映すために何度も撮影し、芝居を重ねる2人。周の心情的には緊張しているはずだが、演じる作間は合間にエアギターをする素振りを見せるなど、オンとオフを切り替えていた。

門脇は市岡監督と演技プランについて念入りに打ち合わせを。周から“プレゼント”を手渡され、箱を開けたいち日が周を見上げるシーンで門脇は、市岡監督に「箱を開けるところから(もう一度)やらせてもらえたらありがたい」と申し出る。そして、台本のト書きに「涙を流す」とあった箇所は現場でのやり取りを経て少し違った表現に。いち日の静かな感動と周への信頼、芽生えた愛情が強く伝わるシーンとなった。周の名セリフがいち日の心に響く様を、ぜひ楽しみにしていただきたい。